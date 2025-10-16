Аленичев считает, что «Спартаку» не нужно увольнять Станковича до зимы

Московский «Спартак» не должен увольнять главного тренера Деяна Станковича до зимы, так как будет тяжело найти замену. Такое мнение высказал четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев.
6 октября Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора «Спартака». Ранее в СМИ появилась информация, что Станкович является кандидатом на пост главного тренера сборной Сербии.
«Я не знаю нового руководителя. Я читал, что Станковича могут назначить в сборную Сербии, — сказал Аленичев. — Я не думаю, что нужно сейчас его убирать, нужно оттянуть вопрос до зимней паузы, если это возможно. Однозначно оставить и дать ему работать до зимы. Потому что я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой».
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 18 очков в 11 матчах.