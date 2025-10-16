Аленичев считает, что «Спартаку» не нужно увольнять Станковича до зимы

1760607559

Московский «Спартак» не должен увольнять главного тренера до зимы, так как будет тяжело найти замену. Такое мнение высказал четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» .

6 октября Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора «Спартака». Ранее в СМИ появилась информация, что Станкович является кандидатом на пост главного тренера сборной Сербии.

«Я не знаю нового руководителя. Я читал, что Станковича могут назначить в сборную Сербии, — сказал Аленичев. — Я не думаю, что нужно сейчас его убирать, нужно оттянуть вопрос до зимней паузы, если это возможно. Однозначно оставить и дать ему работать до зимы. Потому что я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой».