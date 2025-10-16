Аленичев считает, что «Спартаку» не нужно увольнять Станковича до зимы

 
 
 
Московский «Спартак» не должен увольнять главного тренера Деяна Станковича до зимы, так как будет тяжело найти замену. Такое мнение высказал четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Аленичев.

6 октября Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора «Спартака». Ранее в СМИ появилась информация, что Станкович является кандидатом на пост главного тренера сборной Сербии.

«Я не знаю нового руководителя. Я читал, что Станковича могут назначить в сборную Сербии, — сказал Аленичев. — Я не думаю, что нужно сейчас его убирать, нужно оттянуть вопрос до зимней паузы, если это возможно. Однозначно оставить и дать ему работать до зимы. Потому что я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 18 очков в 11 матчах.

Брулин
Брулин
16 октября в 18:30
А если Спартак проиграет Ростову? Тогда тоже не менять тренера до зимы?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 октября в 15:02
Согласен с Дмитрием....
Пока у сербов есть хоть малейший шанс обогнать албанцев в отборах ....не стоит им рисковать....и звать диквалифицианта.....
Сп62
Сп62
16 октября в 14:50, ред.
Из российских тренеров Аленичев самая подходящая кандидатура на замену Деяна. До сих пор считаю, что именно он внёс основную лепту в подготовку команды 2016 года и создал предпосылки для последующей победы в чемпионате. Имеет огромнешний футбольный опыт и авторитет в футбольном мире.
Vilar
Vilar
16 октября в 14:43, ред.
А зимой можно уволить и найти классного тренера? Бред, чем быстрей уберут, тем быстрей найдут нового тренера.
3cr53rfu3ayp
3cr53rfu3ayp
16 октября в 14:21
Дать ему ещё маленький шанс на исправление
Alex_67
Alex_67
16 октября в 13:41
Говорит Аленичев слова эти, а его мозг всё время сверлит одна мысль: – "Хорошо бы меня назначили?". Кстати, многие болельщики считают Дмитрия подходящим кандидатом на должность главного тренера Спартака. И я так считаю. А может в Лукойле тоже появятся подобные мысли? Аленичеву, мне кажется, стоит официально заявить о своём желании вернуться в родную команду. Нужно бороться за Спартак, он сам не придёт в руки.
Варвар7
Варвар7
16 октября в 13:32
А чего Дим - к зиме ты уже свободен будешь? )
112910415
112910415
16 октября в 13:32
до зимы определённо не тронут
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
16 октября в 13:22
Думаю, что можно Аленичева назначить временной заменой пока не найдут хорошего тренера, все равно без дела сидит. Он уже Спартак тренировал, команду знает и все внутренние процессы внутри нее, справится. Станковича однозначно надо увольнять и чем быстрее тем лучше, особенно после его нелицеприятных высказываний в адрес России.
