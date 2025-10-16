Батраков прокомментировал информацию о своей трансферной стоимости

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что на него не давят слухи об уходе из клуба и трансферная стоимость.
По оценке Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) его стоимость составляет €43,9 млн. Контракт Батракова с «Локомотивом» действует до лета 2029 года.
«На меня это никак не давит. Это все просто разговоры. Подхожу к этому с холодной головой», — сказал Батраков.
Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», в текущем сезоне он забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах в разных турнирах.
Бог с вами, и в мыслях не было вас экзаменовать, просто в то время, когда играл Герд Мюллер, список периодических печатных изданий, освещающих спортивные события был весьма скуден и при чём подписаться на них было не так то просто, чаще эти подписки были лимитированы и доступны только ограниченному кругу людей, библиотекам, профсоюзным и общественным спортивным организациям и очень ограниченно в киоски Союзпечати в основном крупных городах и, как правило продавались они "с нагрузкой", журнал + какой-нибудь неликвид.
о № 13...! Да нет вроде всё как всегда 2-3 известных издания! Может
человеку доступ к иностранным журналам был,но и там перевод нужен?! Посмешил на ночь глядя! Всю жизнь "Битлс" люблю,хоть словечко и фото о них в 60-70-тые, только неблагоприятные отзывы! Железный зановес,однако!
Болейте за своих, а не против чужих!
Хвалить, конечно, надо, НО ... как, и во всём, нужна мера.
И поэтому глупо говорить..."это всё разговоры"...это как минимум повод увеличить свой доход....
