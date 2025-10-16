 
 
 
Батраков прокомментировал информацию о своей трансферной стоимости

16 октября 2025, 13:52

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что на него не давят слухи об уходе из клуба и трансферная стоимость.

По оценке Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES) его стоимость составляет €43,9 млн. Контракт Батракова с «Локомотивом» действует до лета 2029 года.

«На меня это никак не давит. Это все просто разговоры. Подхожу к этому с холодной головой», — сказал Батраков.

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», в текущем сезоне он забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах в разных турнирах.

stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
17 октября в 21:04, ред.
Прошу простить, меня, если обидел! "Мальчонку" я употребил, лишь потому, что вы сами признали свой возраст в период карьеры Мюллера, а мой вопрос, сколько вам лет, вы проигнорировали и оставили без внимания, хотя были на soccere после моего комментария. Ответили б сразу, поверьте, я бы употребил другое слово. А что касается слежки, то мне гораздо интереснее читать развёрнутые комментарии и ваши в том числе, чем пустые сообщения из нескольких слов или одного предложения от некоторых пользователей, преследующих, только одну цель, набрать 50 очков для КП и таких на сайте половина.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
17 октября в 20:43
Доброго Здоровья, Alex!
Бог с вами, и в мыслях не было вас экзаменовать, просто в то время, когда играл Герд Мюллер, список периодических печатных изданий, освещающих спортивные события был весьма скуден и при чём подписаться на них было не так то просто, чаще эти подписки были лимитированы и доступны только ограниченному кругу людей, библиотекам, профсоюзным и общественным спортивным организациям и очень ограниченно в киоски Союзпечати в основном крупных городах и, как правило продавались они "с нагрузкой", журнал + какой-нибудь неликвид.
Alex_67
Alex_67 ответ stanichnik (раскрыть)
17 октября в 08:57
Пытаетесь доказать, что вы умный человек? Зачем? У меня пока нет оснований сомневаться в этом. Кстати, с мальчонкой уже перебор.
Alex_67
Alex_67 ответ stanichnik (раскрыть)
17 октября в 08:36
Вы решили взять на себя роль экзаменатора? Если хотите знать перечень газет и журналов, откройте Интернет.
stanichnik
stanichnik ответ shur (раскрыть)
16 октября в 22:52
Вот и я чешу репу, как повезло мальчонке, у него был доступ к журналам и газетам, освещавших футбольные события ненавистных нам империалистов.
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
16 октября в 22:38, ред.
... Я напрягся,может что мы где то,что то упустили с 1964г по 1979г
о № 13...! Да нет вроде всё как всегда 2-3 известных издания! Может
человеку доступ к иностранным журналам был,но и там перевод нужен?! Посмешил на ночь глядя! Всю жизнь "Битлс" люблю,хоть словечко и фото о них в 60-70-тые, только неблагоприятные отзывы! Железный зановес,однако!
Karkaz
Karkaz
16 октября в 21:04
По оценке игроков CIES не котируется всерьёз, как тот же Трансфермаркт, где более правдоподобно и более заслуженно.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
16 октября в 20:57
Дико извиняюсь за нескромный вопрос, сколько вам лет, если вы в силу своего возраста не следили за карьерой Герда Мюллера, но очень хорошо осведомлены о его отношении к спортивным тренировкам.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
16 октября в 20:54, ред.
А большое количество это сколько? Можете назвать хотя бы пять спортивных журналов и газет издававшихся в СССР до 1982 года, пока Герд Мюллер не закончил свою карьеру игрока и освещавших футбольные события, как у нас в стране, так и за рубежом. А то у меня на ум, кроме газеты Советский спорт, еженедельного приложения к нему Футбол-Хоккей и журнала Физкультура и Спорт, не приходит.
Alex_67
Alex_67 ответ stanichnik (раскрыть)
16 октября в 20:12
За развитием карьеры Мюллера я не следил, возраст не позволял, но о нём знаю много. В основном из газет и журналов.. Их в СССР было большое количество и многие писали о футболе, немало было чисто спортивных изданий. Редакторы реагировали на спрос, о футболе было очень много интересного. Например, по газете "Советский спорт" за 1986 год можно было изучать историю всех Чемпионатов Мира по футболу. Биографии известных игроков тоже были.
112910415
112910415
16 октября в 18:08
Не может не давить
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
16 октября в 16:35
Вы следили за развитием карьеры Герда Мюллера, похвально. В советское время, а именно тогда Мюллер был действующим игроком, в нашей прессе, а тем более по ТВ, мало освещали немецкий футбол.
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman
16 октября в 15:40
Он прекрасно понимает, что за €43,9 на него никто из Европы не станет претендовать. Поэтому и спокоен.
Alex_67
Alex_67
16 октября в 15:39
Нечего и думать сейчас о деньгах. На первом месте должен быть футбол. Лучше, лишний раз,, потренировать удары по воротам.. Кстати, легендарный Герд Мюллер после каждого занятия, дополнительно тренировал удары.. И так всю карьеру.
Vilar
Vilar
16 октября в 14:58, ред.
Скольких молодых ребят-футболистов погубили эти хвалебные оды.
Хвалить, конечно, надо, НО ... как, и во всём, нужна мера.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 октября в 14:52
Если мастерство игрока отображается в его стоимости...то несомненно его стоимость должна отображаться на его зарплате....
И поэтому глупо говорить..."это всё разговоры"...это как минимум повод увеличить свой доход....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 октября в 14:50
Лишь бы звёздную болезнь не поймал. А в его возрасте это запросто...
sihafazatron
sihafazatron
16 октября в 14:26
Интересно было бы на него глянуть в Европе
STVA 1
STVA 1
16 октября в 14:14
в последнее время достали этим (CIES)
