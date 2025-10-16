Батраков прокомментировал информацию о своей трансферной стоимости

1760611944

16 октября 2025, 13:52

Полузащитник московского «Локомотива» рассказал, что на него не давят слухи об уходе из клуба и трансферная стоимость.

По оценке Международного центра спортивных исследований в футболе ( CIES ) его стоимость составляет €43,9 млн. Контракт Батракова с «Локомотивом» действует до лета 2029 года.

«На меня это никак не давит. Это все просто разговоры. Подхожу к этому с холодной головой», — сказал Батраков.

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива», в текущем сезоне он забил 11 мячей и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах в разных турнирах.