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Фасио рассказал, где хотел бы завершить карьеру

сегодня, 18:03

Защитник «Ромы» Федерико Фасио заявил, что хотел бы завершить карьеру в своей нынешней команде. Также аргентинский футболист высказался насчет возможного перехода в «Бока Хуниорс», куда недавно отправился многолетний лидер римского коллектива Даниэле Де Росси.

Я хочу завершить карьеру в «Роме». Честно говоря, не знаю, отправлюсь ли я вслед за Де Росси, чтобы завершить карьеру в «Бока Хуниорс».

Отметим, что в «Роме» также заинтересованы в том, чтобы Фасио остался в Риме. Так, недавно «волки» продлили контракт с защитником.

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Зейский
Зейский
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сегодня в 18:31
Удачи Фасио!
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