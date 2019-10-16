Фасио рассказал, где хотел бы завершить карьеру

сегодня, 18:03

Защитник «Ромы» заявил, что хотел бы завершить карьеру в своей нынешней команде. Также аргентинский футболист высказался насчет возможного перехода в «Бока Хуниорс», куда недавно отправился многолетний лидер римского коллектива .

Я хочу завершить карьеру в «Роме». Честно говоря, не знаю, отправлюсь ли я вслед за Де Росси, чтобы завершить карьеру в «Бока Хуниорс».

Отметим, что в «Роме» также заинтересованы в том, чтобы Фасио остался в Риме. Так, недавно «волки» продлили контракт с защитником.