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Макси Лопес: «Простил Икарди за то, что он увел у меня жену»

сегодня, 17:44

Форвард «Кротоне» Макси Лопес рассказал, что простил нападающего ПСЖ Мауро Икарди, который ранее увел у него жену Ванду Нару:

Я выбрал быть счастливым и принял важное решение. Мои отношения потерпели неудачу, но благодаря ним я стал отцом. Все идет своим чередом, поэтому я решил не зацикливаться на плохом. Думаю, что выбрал самый лучший вариант.

Я простил Икарди, у меня нет с ним никаких проблем. Моя цель в жизни, кроме футбола, в человеческом смысле, дать счастье моим детям. Ситуация с Икарди давно не напрягает меня, не доставляет мне проблем.

В феврале Лопес рассказывал, что Икарди и Нара оскорбляли его по телефону.

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Все комментарии
112910415
112910415
   56 / 852
сегодня в 18:18
во-первых, главную роль в событиях явно играла женщина ...
во-вторых, глупо же говорить, что намерен дуться всю жизнь ...
в третьих, он, видимо, счастлив, начав жить с чистого листа ...
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
сегодня в 18:13
просто забей! будь выше этого, парень
cska plus
cska plus
   3 / 852
сегодня в 17:51
Ахахах! Петушком пахнет.
GYTSYL
GYTSYL
   122 / 852
сегодня в 17:45
Нехороший человек арг
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