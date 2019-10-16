Макси Лопес: «Простил Икарди за то, что он увел у меня жену»

Форвард «Кротоне» рассказал, что простил нападающего ПСЖ , который ранее увел у него жену Ванду Нару:

Я выбрал быть счастливым и принял важное решение. Мои отношения потерпели неудачу, но благодаря ним я стал отцом. Все идет своим чередом, поэтому я решил не зацикливаться на плохом. Думаю, что выбрал самый лучший вариант.

Я простил Икарди, у меня нет с ним никаких проблем. Моя цель в жизни, кроме футбола, в человеческом смысле, дать счастье моим детям. Ситуация с Икарди давно не напрягает меня, не доставляет мне проблем.