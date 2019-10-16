Агент Роналду назвал лучшего футболиста в истории

Футбольный агент Жорже Мендеш, клиентом которого является нападающий «Ювентуса» , рассказал, что считает португальца лучшим футболистом в истории:

Цифры не врут - Роналду бьёт рекорды, что позволяет ему быть лучшим в истории. Вместе с Криштиану сборная Португалии играла в трёх финалах и выиграла два из них. Всё это говорит о том, что Роналду - системообразующий футболист. Для него не существует пределов амбиций и возможностей, он всегда работает на пределе.