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Агент Роналду назвал лучшего футболиста в истории

сегодня, 17:51

Футбольный агент Жорже Мендеш, клиентом которого является нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказал, что считает португальца лучшим футболистом в истории:

Цифры не врут - Роналду бьёт рекорды, что позволяет ему быть лучшим в истории. Вместе с Криштиану сборная Португалии играла в трёх финалах и выиграла два из них. Всё это говорит о том, что Роналду - системообразующий футболист. Для него не существует пределов амбиций и возможностей, он всегда работает на пределе.

Ранее сообщалось, что Роналду забил свой 700-й гол в карьере

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Все комментарии
112910415
112910415
   56 / 852
сегодня в 18:22
грамотно назвал ... грустно же внезапно стать "бывшим агентом " !
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
сегодня в 18:12
за своего горой, само собой)
Виссарионович
Виссарионович
   496 / 852
сегодня в 18:10
На самом деле за некоторое время перед вручением ЗМ каждый год идет информационная атака со стороны подхалимов Рона. Они стараются за94 мозг всем что Рон лучший. И да, это работает. Были случаи когда Рон наголосил на ЗМ.
shlomo
shlomo
   268 / 852
сегодня в 18:07
Было бы удивительно, если бы он назвал другого...к примеру Месси.
Виссарионович
Виссарионович
   496 / 852
сегодня в 18:06
На самом деле новость звучит так: Агент Роналду вынул на минуту язык из задницы своего подопечного и что то сказал, после чего засунул его обратно.
Соккерру
Соккерру
   595 / 852
сегодня в 18:03
Здесь ничего особенного нет. Это всё равно, что продавец на рынке хвалит свой товар...
А если бы сам Пеле сказал подобное или Марадона, тогда слово их имело бы вес...
GYTSYL
GYTSYL
   122 / 852
сегодня в 18:03
Однозначно!
cska plus
cska plus
   3 / 852
сегодня в 17:55
Так считает не только Мендеш а все кроме каталонцев, даже в Аргентине поклонников Рон больше чем собственного гнома.
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