Агент Роналду назвал лучшего футболиста в истории

Футбольный агент Жорже Мендеш, клиентом которого является нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказал, что считает португальца лучшим футболистом в истории:
Цифры не врут - Роналду бьёт рекорды, что позволяет ему быть лучшим в истории. Вместе с Криштиану сборная Португалии играла в трёх финалах и выиграла два из них. Всё это говорит о том, что Роналду - системообразующий футболист. Для него не существует пределов амбиций и возможностей, он всегда работает на пределе.
Ранее сообщалось, что Роналду забил свой 700-й гол в карьере.
А если бы сам Пеле сказал подобное или Марадона, тогда слово их имело бы вес...
А если бы сам Пеле сказал подобное или Марадона, тогда слово их имело бы вес...