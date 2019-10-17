«Барселона» согласна на перенос даты Эль Класико

сегодня, 17:18

«Барселона» ответила Федерации футбола Испании насчет переноса даты матча с мадридским «Реалом». Встреча в рамках первого круга текущего розыгрыша Примеры должна пройти 26 октября на «Камп Ноу», однако она оказалась под угрозой срыва из-за массовых протестов в Каталонии.

Руководство «Барсы» согласно на перенос даты Эль Класико. В клубе считают, что оптимальным решением станет проведение матча в декабре. Вместе с тем «Барселона» отказывается переносить ближайшую встречу с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Ранее футбольные власти Испании предлагали провести октябрьский поединок в Мадриде, а матч второго круга – в Барселоне.