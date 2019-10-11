Матчи «Локомотив» – «Спартак» и «Краснодар» – «Оренбург» перенесены

Два матча 14-го тура РПЛ перенесены.
Причина - позднее начало матча группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» – «Краснодар». Таким образом, игра «Локомотив» – «Спартак» начнется в 16:30, а встреча «Краснодара» с «Оренбургом» - в 19:00.
Оба указанных матча РПЛ пройдут 27 октября. Недавно было изменено время начала трех матчей 14 и 15-го туров РПЛ.
сразу вони было бы от мАсквачей..
сразу вони было бы от мАсквачей..
Чтобы Краснодар получил дополнителтные часы, эти игры поменяли местами по времени
Чтобы Краснодар получил дополнителтные часы, эти игры поменяли местами по времени
О5 переносы . Вычесть из зряплаты .
О5 переносы . Вычесть из зряплаты .
.....3 раза перечитал....
......искал связь.......
.......не нашёл..........
.....3 раза перечитал....
......искал связь.......
.......не нашёл..........