Матчи «Локомотив» – «Спартак» и «Краснодар» – «Оренбург» перенесены

11 октября 2019, 16:46

Два матча 14-го тура РПЛ перенесены.

Причина - позднее начало матча группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» – «Краснодар». Таким образом, игра «Локомотив» – «Спартак» начнется в 16:30, а встреча «Краснодара» с «Оренбургом» - в 19:00.