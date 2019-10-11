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Матчи «Локомотив» – «Спартак» и «Краснодар» – «Оренбург» перенесены

11 октября 2019, 16:46

Два матча 14-го тура РПЛ перенесены.

Причина - позднее начало матча группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» – «Краснодар». Таким образом, игра «Локомотив» – «Спартак» начнется в 16:30, а встреча «Краснодара» с «Оренбургом» - в 19:00.

Оба указанных матча РПЛ пройдут 27 октября. Недавно было изменено время начала трех матчей 14 и 15-го туров РПЛ.

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Все комментарии
Питер рулит
Питер рулит
   304 / 797
12 октября в 05:34
Если бы Зенит попросил перенос матча...
сразу вони было бы от мАсквачей..
RIR68
RIR68 ответил 25процентный клоун
   218 / 797
11 октября в 22:33
Причем тут Спартак?
    viv
    viv
       56 / 797
    11 октября в 19:10
    Без разницы во сколько будет обыгран спартак-середняк.......
    МапС
    МапС
       182 / 797
    11 октября в 19:08
    Спартак получит дополнительные 2,5 часа для подготовки к кубковому матчу с Ростовым.
    Strikers188
    Strikers188 ответил Jeck Denielse
       406 / 797
    11 октября в 18:43
    Краснодар должен был играть в 16-30, а Локо и Спартак в 19-00.
    Чтобы Краснодар получил дополнителтные часы, эти игры поменяли местами по времени
    EAGinLE
    EAGinLE
       25 / 797
    11 октября в 17:44
    Составители календаря за что деньги получили .
    О5 переносы . Вычесть из зряплаты .
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 797
    11 октября в 17:40
    Причем тут Спартак?
    drug01
    drug01
       46 / 797
    11 октября в 17:17
    Уже устали......????
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       69 / 797
    11 октября в 17:10
    Половину матчей изменили.
    cska plus
    cska plus
       2 / 797
    11 октября в 17:03
      КЭТиК
      КЭТиК
         100 / 797
      11 октября в 17:03
      Чем раньше, тем лучше для болельщиков.
      Питер Ман
      Питер Ман
         105 / 797
      11 октября в 17:01
      Фёдун думает, что ему это поможет? Ахахаха, локомотив намного сильнее даже без учета Сухины, Баринов не устает повторять!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         8 / 797
      11 октября в 16:55
      "Причина - позднее начало матча группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» – «Краснодар». Таким образом, игра «Локомотив» – «Спартак» начнется в 16:30."

      .....3 раза перечитал....
      ......искал связь.......
      .......не нашёл..........
      Eddja
      Eddja
         53 / 797
      11 октября в 16:54
      Матч со спартаком можно было и не переносить, это стало легкой прогулкой для любой команды.
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