СМИ: Ла Лига просит перенести матч «Барселона» - «Реал»

сегодня, 14:39

Предстоящий матч 10-го тура испанского чемпионата «Барселона» — «Реал» может быть перенесён из столицы Каталонии в Мадрид.

Руководство Ла Лиги направило соответствующий запрос клубам в связи с акциями протеста, которые проходят в Барселоне из-за судебных приговоров политическим лидерам. Командам предлагают поменяться кругами, то есть, во втором круге ответный матч будет проходить в Барселоне.

Ранее мы сообщали, что Первый канал покажет матч «Барселона» - «Реал».