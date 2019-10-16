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СМИ: Ла Лига просит перенести матч «Барселона» - «Реал»

сегодня, 14:39
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал26.10.2019 в 14:00 Не начался

Предстоящий матч 10-го тура испанского чемпионата «Барселона» — «Реал» может быть перенесён из столицы Каталонии в Мадрид.

Руководство Ла Лиги направило соответствующий запрос клубам в связи с акциями протеста, которые проходят в Барселоне из-за судебных приговоров политическим лидерам. Командам предлагают поменяться кругами, то есть, во втором круге ответный матч будет проходить в Барселоне.

Ранее мы сообщали, что Первый канал покажет матч «Барселона» - «Реал».

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Все комментарии
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   56 / 850
сегодня в 15:34
И тут пытаются ущемить права свободолюбивых каталонцев(
Strikers188
Strikers188
   464 / 850
сегодня в 14:58
На самом деле просто про испанская федерация не хочет, чтобы во время самого просматриваемого матча мира с трибун не звучали анти-испанские и соотвестсвенно про-каталонские лозунги.
Strikers188
Strikers188
   464 / 850
сегодня в 14:51
Поздно.
Куча туристов уже давно заказали авиабилеты/отели билеты на матч
КЭТиК
КЭТиК
   97 / 850
сегодня в 14:44
Барселона - Против, Реал - За.
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