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Объявлены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России

09 октября 2019, 18:44

РФС объявил на официальном сайте даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России.

30 октября (среда)

17:00. «Урал» — «Арсенал»

18:00. «Ахмат» — «Луч»

19:00. «Нижний Новгород» — «Шинник»

19:00. ЦСКА — «Уфа»

20:00. «Зенит» — «Томь»

31 октября (четверг)

16:00. «Оренбург» — «Химки»

19:30. «Торпедо» — «Балтика»

19:30. «Спартак» — «Ростов»

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
10 октября в 12:30
Для выхода в Европу Спартаку нужно брать Кубок.
СаняШумок
СаняШумок
   358 / 797
10 октября в 10:04
Зенит в этом году требл берет. Я поставил на победу зенита в лч сто рублей. Они теперь не имеют права не выиграть)))
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   69 / 797
10 октября в 08:42
Давно Зенит не брал Кубок. Удачи ему в этом.
TSG HOFFENHEIM
TSG HOFFENHEIM
10 октября в 08:38
Удачи командам.!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
10 октября в 08:00
Особой разницы в датах нет, лишь бы судейки поправку свою не вносили..
shlomo
shlomo
   200 / 797
10 октября в 07:46
Пусть победит тот кому это нужнее....
нечитайло
нечитайло
   557 / 797
10 октября в 07:19
Интрига
beefs
beefs
   225 / 797
10 октября в 06:44
Круг сужается...
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
10 октября в 01:07
Интересно, интересно
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   237 / 797
10 октября в 01:00
Ростов обует Спартак.
drug01
drug01
   47 / 797
10 октября в 00:50
Ждём конец октября!
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
10 октября в 00:37
Ахмату надо брать кубок России
Xeniumv387
Xeniumv387
   724 / 797
10 октября в 00:07
Пипец мсяу...поможет только очистка пердивом
астап бендер
астап бендер ответил ermak6848
   717 / 797
09 октября в 22:46
похоже, что все хотят заполучить Кубок России
А я хочу,чтобы РОСТОВ в этом году кубок ВЫИГРАЛ !!!
mortid
mortid
   335 / 797
09 октября в 21:34
Финал Ростов-Урал, остальные видал 20.
SHMEL
SHMEL
   129 / 797
09 октября в 21:21
Ну уж если мы Ростову приграли,то свиньей вообще укатают дончане.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   58 / 797
09 октября в 21:20
А почему не 30 декабря?
Вот смеху было бы !
Зима на дворе, перенести на весну ума не хватило.
Roger Young
Roger Young
   121 / 797
09 октября в 21:04
в разгар еврокубков уже понятно что топы будут сливать кубок как и всегда
Гавроша
Гавроша
   49 / 797
09 октября в 20:55
Спартак в кубке на выезде вообще похоже не играет, только на своей открывашке.
alex074
alex074
   323 / 797
09 октября в 20:33
    Jake Sully
    Jake Sully ответил Footbolista
       63 / 797
    09 октября в 20:28
    Единственная достойная пара Спартак - Ростов...остальные Эль Пердивико...
    это был крик души когда спартак в шаге от пердивико?))
    Jake Sully
    Jake Sully
       63 / 797
    09 октября в 20:26
    Урал 1-2 Арсенал
    Ахмат 2-0 Луч
    Нижний Новгород 1-0 Шинник
    ЦСКА 1-0 Уфа
    Зенит 4-0 Томь
    Оренбург 2-0 Химки
    Торпедо 1-2 Балтика
    спартак 0-5 Ростов
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 797
    09 октября в 20:24
    Валерий Карпин любит и умеет добывать победы в Москве.....за последний год это вошло в привычку.....

    05.08.2018 ЦСКА - Ростов 0:1
    30.09.2018 Спартак - Ростов 0:1
    31.08.2019 Локомотив - Ростов 1:2
    06.10.2019 ЦСКА - Ростов 1:3
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       16 / 797
    09 октября в 20:21
    Спартаку ничего не светит...
    ermak6848
    ermak6848
       147 / 797
    09 октября в 20:13
    похоже, что все хотят заполучить Кубок России
    Nikola45
    Nikola45 ответил спартак 1987
       60 / 797
    09 октября в 20:11
    матч Спартак - цска называют дерби всея руси, Спартак - зенит дерби двух столиц...после первого тура в группе лиги европы матч цска - краснодар тоже обрёл своё название: эль позорико😂😂😂
    А Встречи Зенит - Спартак называют ПЯТЕРОЧКА )) даже песню сочинили! В Питере Пять ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил Footbolista
       60 / 797
    09 октября в 20:09
    Бомжей на классе вынесут из кубка как обычно...
    Вам бы лучше о свиньях подумать )) ФНЛ то не за горами ))
    Лозунг Валера верим сейчас не подходит ))
    viv
    viv
       55 / 797
    09 октября в 19:53
    спартак за 7 лет уже 4 раза не прошел квалификацию...... и первый российский клуб занявший 4- место в группе ЛЕ с антирекордом...
    это хуже позора...спроси у Рейнгольда....
    спартак 1987
    спартак 1987 ответил Footbolista
       209 / 797
    09 октября в 19:40
    матч Спартак - цска называют дерби всея руси, Спартак - зенит дерби двух столиц...после первого тура в группе лиги европы матч цска - краснодар тоже обрёл своё название: эль позорико😂😂😂
    cska plus
    cska plus
       2 / 797
    09 октября в 19:40
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