Объявлены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России

РФС объявил на официальном сайте даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России.
30 октября (среда)
17:00. «Урал» — «Арсенал»
18:00. «Ахмат» — «Луч»
19:00. «Нижний Новгород» — «Шинник»
19:00. ЦСКА — «Уфа»
20:00. «Зенит» — «Томь»
31 октября (четверг)
16:00. «Оренбург» — «Химки»
19:30. «Торпедо» — «Балтика»
19:30. «Спартак» — «Ростов»
Вот смеху было бы !
Зима на дворе, перенести на весну ума не хватило.
Вот смеху было бы !
Зима на дворе, перенести на весну ума не хватило.
Ахмат 2-0 Луч
Нижний Новгород 1-0 Шинник
ЦСКА 1-0 Уфа
Зенит 4-0 Томь
Оренбург 2-0 Химки
Торпедо 1-2 Балтика
спартак 0-5 Ростов
Ахмат 2-0 Луч
Нижний Новгород 1-0 Шинник
ЦСКА 1-0 Уфа
Зенит 4-0 Томь
Оренбург 2-0 Химки
Торпедо 1-2 Балтика
спартак 0-5 Ростов
05.08.2018 ЦСКА - Ростов 0:1
30.09.2018 Спартак - Ростов 0:1
31.08.2019 Локомотив - Ростов 1:2
06.10.2019 ЦСКА - Ростов 1:3
05.08.2018 ЦСКА - Ростов 0:1
30.09.2018 Спартак - Ростов 0:1
31.08.2019 Локомотив - Ростов 1:2
06.10.2019 ЦСКА - Ростов 1:3
Лозунг Валера верим сейчас не подходит ))
Лозунг Валера верим сейчас не подходит ))
это хуже позора...спроси у Рейнгольда....
это хуже позора...спроси у Рейнгольда....