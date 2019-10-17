Матч Примеры «Вильярреал» - «Атлетико» состоится в США

Поединок 16-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» - «Атлетико» состоится в Майами, пишет El Confidencial. Встреча команд намечена на 8 декабря.
Сообщается, что клубы выразили готовность сыграть в США. Матч пройдет на стадионе «Hard Rock Stadium», который вмещает до 80 тысяч человек. Также планируется, что в поединке второго круга между этими командами (в Мадриде) для болельщиков «Вильярреала» будет выделена повышенная квота билетов.
В прошлом сезоне руководители чемпионата Испании пытались провести матч «Жироны» и «Барселоны» в Майами, но стороны не смогли прийти к соглашению.
Зачем Америке второй футбол...??
ФИФУ обогащать ??...))))
Зачем Америке второй футбол...??
ФИФУ обогащать ??...))))
В Испании самая посещаемая - Барселона - 51 тысяча зрителей. Атлетико на пятом месте - 40 тысяч.
Нетрудно понять, где придёт больше поклонников на матч - в США или в Испании. Но боссы Ла Лиги, похоже, просто получили бабки, поэтому всеми правдами и неправдами лезут в Штаты.
В Испании самая посещаемая - Барселона - 51 тысяча зрителей. Атлетико на пятом месте - 40 тысяч.
Нетрудно понять, где придёт больше поклонников на матч - в США или в Испании. Но боссы Ла Лиги, похоже, просто получили бабки, поэтому всеми правдами и неправдами лезут в Штаты.