Матч Примеры «Вильярреал» - «Атлетико» состоится в США

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Поединок 16-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» - «Атлетико» состоится в Майами, пишет El Confidencial. Встреча команд намечена на 8 декабря.

Сообщается, что клубы выразили готовность сыграть в США . Матч пройдет на стадионе «Hard Rock Stadium», который вмещает до 80 тысяч человек. Также планируется, что в поединке второго круга между этими командами (в Мадриде) для болельщиков «Вильярреала» будет выделена повышенная квота билетов.

В прошлом сезоне руководители чемпионата Испании пытались провести матч «Жироны» и «Барселоны» в Майами, но стороны не смогли прийти к соглашению.