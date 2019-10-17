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Матч Примеры «Вильярреал» - «Атлетико» состоится в США

сегодня, 09:58
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико08.12.2019 Не начался

Поединок 16-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» - «Атлетико» состоится в Майами, пишет El Confidencial. Встреча команд намечена на 8 декабря.

Сообщается, что клубы выразили готовность сыграть в США. Матч пройдет на стадионе «Hard Rock Stadium», который вмещает до 80 тысяч человек. Также планируется, что в поединке второго круга между этими командами (в Мадриде) для болельщиков «Вильярреала» будет выделена повышенная квота билетов.

В прошлом сезоне руководители чемпионата Испании пытались провести матч «Жироны» и «Барселоны» в Майами, но стороны не смогли прийти к соглашению.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   156 / 846
сегодня в 10:46
Мы болельщики считаем зто не правильное решение
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 846
сегодня в 10:42
Глупость какая то...
Зачем Америке второй футбол...??
ФИФУ обогащать ??...))))
Nick Ch
Nick Ch
   292 / 846
сегодня в 10:40
Неуважение к собственным родным болельщикам. И всё из-за банальной жадности руководства клуба. Местные болелы устроят "тёплый" приём, когда команда вернётся домой...)
particular
particular
   6 / 846
сегодня в 10:36
С одной стороны это, типа, сотрудничество и партнёрство, а с другой - эпизод жадности и рвачества...
ДСА
ДСА
   154 / 846
сегодня в 10:34
Это уже не чемпионат Испании.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
   550 / 846
сегодня в 10:27
На месте болел я бы бойкотировал матчи и сдал абонемент за такое хамское отношение
sir_Alex
sir_Alex
   57 / 846
сегодня в 10:20
Кому он там нужен, этот ваш соккер! 😀
VIPded
VIPded
   56 / 846
сегодня в 10:18
Глупости какие... (((
Глор кабинета
Глор кабинета ответил Kresi frok
   31 / 846
сегодня в 10:16
Ну а что, для американского зрителя это очень хорошие новости. Битва двух испанских грандов. Вывеска смотрится очень солидно : Первая команда Мадрида vs Супергигант, выносящий вперёд ногами газавага полуфиналиста ЛЧ. Аж дух захватывает)
Самая посещаемая команда в США по футболу (соккеру) - Атланта Юнайтед. Средняя посещаемость - 36 тысяч зрителей (все данные на текущий чемпионат). На втором месте Сиэтл Саундс - 29 тысяч зрителей. Третьи - Лос-Анджелес Гэлакси - 25 тысяч.
В Испании самая посещаемая - Барселона - 51 тысяча зрителей. Атлетико на пятом месте - 40 тысяч.
Нетрудно понять, где придёт больше поклонников на матч - в США или в Испании. Но боссы Ла Лиги, похоже, просто получили бабки, поэтому всеми правдами и неправдами лезут в Штаты.
mihaluch
mihaluch
   114 / 846
сегодня в 10:16
Зрители будут почти одни негры вот они и устроят антирасизм.
Kirgudu
Kirgudu
   602 / 846
сегодня в 10:12
Крыша поехала у испашек, пиндосов развлекать?
Romkurch
Romkurch
   61 / 846
сегодня в 10:08
А своих болельщиков продали?
Kresi frok
Kresi frok
   335 / 846
сегодня в 10:06
Ну а что, для американского зрителя это очень хорошие новости. Битва двух испанских грандов. Вывеска смотрится очень солидно : Первая команда Мадрида vs Супергигант, выносящий вперёд ногами газавага полуфиналиста ЛЧ. Аж дух захватывает)
Глор кабинета
Глор кабинета
   31 / 846
сегодня в 10:05
Это не нравится никому, кроме тех, кто положит в карман деньги.
cska plus
cska plus
   3 / 846
сегодня в 10:05
Начинают заниматься хернёй.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   560 / 846
сегодня в 10:03
Делать им не чего.
andre_can
andre_can
   635 / 846
сегодня в 10:03
ну а что, все заработают...а на болел плевать!!!
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