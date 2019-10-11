Как сборной России не выйти на Евро-2020?

сегодня, 12:15

«Соккер.ру» методом «от обратного» доказывает, что сборной России уже никуда не деться от участия в грядущем чемпионате Европы. И это просто замечательно!

На самом деле, был шанс уже после победы над Шотландией в «Лужниках» отпраздновать выход в финальную часть чемпионата Европы, но для этого нужна была ничья в игре Казахстана и Кипра, а в казахи в концовке проиграли островитянам на своем поле. Себя вычеркнули из числа соискателей путевки на Евро и нас заставили попотеть чуть больше и дольше.

Главным конкурентом оказался Кипр

Разницы между первым и вторым местом нет, поэтому бельгийцы, в чьих возможностях априори не было сомнений, нам не конкуренты, а скорее партнеры, раз не позволяют себе расслабиться в играх с другими соперниками по группе. После жеребьевки роли были распределены следующим образом: Бельгия — однозначный фаворит секстета, Россия на правах действующего четвертьфиналиста чемпионата мира должна забирать себе вторую путевку, но шотландцы как неуступчивые ребята и одни из родоначальников футбола составляют нам конкуренцию и не дают расслабиться.

Вот только Шотландия начала поход на Евро с поражения 0:3 от Казахстана. Забегая вперед, «Тартановая армия» стала главным разочарованием группы. Казахская народная музыка тоже недолго играла, ведь после воодушевляющей победы над шотландцами последовали крупные поражения от России (0:4) и Бельгии (0:3). В итоге, после семи туров и Шотландия, и Казахстан утратили математические шансы на выход из группы, зато такую возможность сохраняет Кипр, с которым нам играть в воскресенье на выезде.

Впрочем, третья строчка и 10 набранных очков говорят не столько о превосходстве киприотов в треугольнике с Шотландией и Казахстаном, сколько о более удачном календаре. К примеру, те же шотландцы сыграли все свои матчи против России и Бельгии, в то время как киприотам еще играть с обоими лидерами группы. 6 из 10 своих очков сборная Кипра набрала в матчах с Сан-Марино, оставшиеся 4 — в матчах с Казахстаном. В играх против Бельгии, Шотландии и России у островитян 0 очков, столько же может и остаться, но, в любом случае, именно Кипр теоретически еще может достать нас в турнирной таблице.

Как выйти и как не выйти на Евро-2020?

Из шести команд группы «I» перед восьмым туром заинтригованными с турнирной точки зрения остаются только сборные России и Кипра.

Бельгия — уже на Евро-2020

Бельгийцы, одержавшие семь подряд побед в отборочном турнире, стали первой командой, пробившейся в финальную часть Евро-2020. У «красных дьяволов» впечатляющая поступь: мало того, что семь побед подряд, так еще и разница забитых и пропущенных мячей мощнейшая — 28:1. Бельгийцы оформили путевку на чемпионат Европы, обыграв Сан-Марино со счетом 9:0.

Шотландия, Казахстан, Сан-Марино — потеряли шансы на выход из группы

Сан-Марино потерпел в семи турах семь поражений с общим счетом 0:37, а Казахстан и Шотландия лишились шансов на выход из группы после неудач в матчах 7-го раунда. Если Казахстан точно не сыграет на Евро-2020, то у «скоттов» еще другая лазейка — через Лигу Наций. Сборная Шотландии выиграла свою группу в дивизионе «C», что дает команде Стива Кларка возможность побороться с другими победителями групп этого дивизиона, которые тоже не смогут пробиться на Евро-2020 через классический отбор.

Кипр vs Россия. Неравный бой

Математически единственным нашим конкурентом остается Кипр. У сборной России в турнирной таблице 18 очков, у Кипра — 10. И это за три тура до финиша. Таким образом, киприоты выйдут в финальную часть чемпионата Европы только в том случае, если:

1. Одержат три победы в трех оставшихся матчах (Россия — дома, Шотландия — дома, Бельгия — выезд). Это непременное условие.

2. Россия проиграет во всех трех оставшихся матчах (Кипр — выезд, Бельгия — дома, Сан-Марино — выезд).

2.1. В принципе, Кипр даже устроит, если россияне сыграют вничью с Сан-Марино или Бельгией. При условии, что сами киприоты обыграют нашу команду с преимуществом в два мяча или более. Это нужно для того, чтобы при равенстве очков (по 19 в таком случае) у Кипра было преимущество по дополнительным показателям (результаты игр между собой — разница мячей), ведь на выезде Кипр проиграл России 0:1.

И сколько шансов, что Кипр последовательно обыграет Россию, Шотландию и Бельгию, а мы не сумеем обыграть Сан-Марино? То-то и оно. И все же давайте назовем условия, каждое из которых в случае выполнения независимо от остальных приведет к официальному выходу нашей сборной на чемпионат Европы:

1. Сборная России выигрывает любой из трех оставшихся матчей (Кипр — выезд, Бельгия — дома, Сан-Марино — выезд).

2. Сборная России в следующем туре играет вничью с прямым конкурентом Кипром на выезде и превращает матчи против Бельгии и Сан-Марино в формальность.

3. Кипр оступается и не выигрывает хотя бы в одном из своих матчей (Россия — дома, Шотландия — дома, Бельгия — выезд).

Хороший и плохой сценарий для сборной России

Очевидно, что шансы непопадания сборной России на Евро-2020 стремятся к нулю, в то время как надежды Кипра трудно воспринимать всерьез, тем не менее, из календаря следует хороший и плохой сценарии оформления путевки.

Хороший сценарий. Включает в себя победу или ничью на Кипре в ближайшее воскресенье и решение турнирной задачи уже в октябре.

Плохой сценарий. Поражение от колючего Кипра в следующем туре, потом фиаско в матче против Бельгии в Санкт-Петербурге. Разве нельзя представить такие результаты? Можно предположить, что и Кипр после победы над нашей командой расправится с Шотландией. И вот перед последним туром у нас те же 18 очков, а у киприотов 16. Конечно, островитянам играть с Бельгией, а нам считать голы в ворота Сан-Марино, так что в любом случае все кончено, однако даже доводить до такого сценария не хотелось бы. Станислав Черчесов должен настроить сборную на ближайшую игру на Кипре как на важнейший матч отбора. Да он таковой и есть, ведь у спортсмена с правильным менталитетом следующая игра всегда самая важная.