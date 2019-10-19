Мертенс и Кальехон требуют финансового поощрения от «Наполи»

Форвард Дрис Мертенс и полузащитник Хосе Кальехон ответили отказом на предложения из Китая и Катара, утверждает источник.
В конце этого сезона у обоих футболистов истекают контракты с «адзурри». Несмотря на то, что Мертенс и Кальехон пока отказались от переезда в Азию, игроки хотят получить «финансовое поощрение» от руководства «Наполи», а также возвращение имиджевых прав, перед тем как продлить соглашения с неаполитанским клубом.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис недавно заявил, что не собирается удерживать Мертенса и Кальехона от переезда в Китай.
Нахалы!
Нахалы!