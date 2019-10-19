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Мертенс и Кальехон требуют финансового поощрения от «Наполи»

сегодня, 07:40

Форвард Дрис Мертенс и полузащитник Хосе Кальехон ответили отказом на предложения из Китая и Катара, утверждает источник.

В конце этого сезона у обоих футболистов истекают контракты с «адзурри». Несмотря на то, что Мертенс и Кальехон пока отказались от переезда в Азию, игроки хотят получить «финансовое поощрение» от руководства «Наполи», а также возвращение имиджевых прав, перед тем как продлить соглашения с неаполитанским клубом.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис недавно заявил, что не собирается удерживать Мертенса и Кальехона от переезда в Китай.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
   348 / 834
сегодня в 08:29
Они уже отработанный материал.
MILLWALL LONDON
MILLWALL LONDON
   605 / 834
сегодня в 08:12
Вы бы для начала что-нибудь выиграли для клуба, а после просили.
Нахалы!
cska plus
cska plus
   2 / 834
сегодня в 07:59
Условия ставят.
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