«Челси» заинтересован в полузащитнике сборной Украины Малиновском

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины попал в сферу интересов лондонского «Челси». Об этом рассказал легендарный французский полузащитник , работающий ныне скаутом в «Челси». Клод следил за игроком во время матча Украина — Португалия (2:1).

Хорошо помню Малиновского, он очень здорово играл в Бельгии. Это очень умный футболист, поэтому неудивительно, что он ведет игру в сборной, делает разницу на поле.

У него есть все качества классного современного полузащитника: первый пас, чтение игры, стандарты. Он очень квалифицированный футболист, такого найти непросто. В современном футболе матчи часто выигрывают благодаря стандартным положениям, поэтому очень важно иметь в команде человека, который умеет выжимать максимум из стандартов.