ГлавнаяНовости

«Челси» заинтересован в полузащитнике сборной Украины Малиновском

сегодня, 18:28

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов лондонского «Челси». Об этом рассказал легендарный французский полузащитник Клод Макелеле, работающий ныне скаутом в «Челси». Клод следил за игроком во время матча Украина — Португалия (2:1).

Хорошо помню Малиновского, он очень здорово играл в Бельгии. Это очень умный футболист, поэтому неудивительно, что он ведет игру в сборной, делает разницу на поле.

У него есть все качества классного современного полузащитника: первый пас, чтение игры, стандарты. Он очень квалифицированный футболист, такого найти непросто. В современном футболе матчи часто выигрывают благодаря стандартным положениям, поэтому очень важно иметь в команде человека, который умеет выжимать максимум из стандартов.

 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Барселона» проявляет интерес к форварду «Милана»
Сегодня, 14:26 Комментарии3
Ибрагимович прокомментировал свой возможный уход из «ЛА Гэлакси»
Сегодня, 14:16 Комментарии7
«Тоттенхэм» рассматривает возможность обмена Эриксена
Сегодня, 13:28 Комментарии9
Габигол не входит в планы «Интера» и точно будет продан
Сегодня, 13:08 Комментарии4
СлухиКавани может перейти в МЮ
Сегодня, 12:50 Комментарии3
Кубо рассказал, почему выбрал «Реал»
Сегодня, 12:07 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100