Александр Медведев: «„Зенит“ абсолютно заслуженно победил со счетом 6:1»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу питерского клуба над «Ростовом» в матче 13-го тура РПЛ :

Игра была под контролем «Зенита» на протяжении всего матча. Теннисный счет 6:1, но, думаю, все согласятся, что это абсолютно заслуженная победа. Вратаря Егора Бабурина вряд ли можно винить, разве что в моменте с голом, когда он пропустил в ближний угол, но это был мощный удар с левой ноги, ему было трудно занять правильную позицию и среагировать на выстрел Сердара Азмуна. Перекрыли ростовскую атаку, не дали сыграть их ведущим игрокам - они практически ничего не сделали ни в первом тайме, ни во втором.

Это показывает, что когда «Зенит» берет контроль над игрой с первых минут, он уже не отдает инициативу. А голы, по-моему, красавцы - все на загляденье. Мне очень понравился последний гол - на Вильмаре Барриосе сфолили, но это не зафиксировали - он очень хотел забить, подключился и, прекрасно подработав мяч, забил красивый гол. Конечно, понравился неберущийся удар Артема Дзюбы в девятку, да и мяч Вячеслава Караваева, считаю, что все голы на загляденье.

У Дзюбы задание на игру обычно «один забил, один отдал» - он его перевыполнил в два с половиной раза. «Три плюс два» - как в фильме.