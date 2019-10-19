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Александр Медведев: «„Зенит“ абсолютно заслуженно победил со счетом 6:1»

вчера, 22:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу питерского клуба над «Ростовом» в матче 13-го тура РПЛ:

Игра была под контролем «Зенита» на протяжении всего матча. Теннисный счет 6:1, но, думаю, все согласятся, что это абсолютно заслуженная победа. Вратаря Егора Бабурина вряд ли можно винить, разве что в моменте с голом, когда он пропустил в ближний угол, но это был мощный удар с левой ноги, ему было трудно занять правильную позицию и среагировать на выстрел Сердара Азмуна. Перекрыли ростовскую атаку, не дали сыграть их ведущим игрокам - они практически ничего не сделали ни в первом тайме, ни во втором.

Это показывает, что когда «Зенит» берет контроль над игрой с первых минут, он уже не отдает инициативу. А голы, по-моему, красавцы - все на загляденье. Мне очень понравился последний гол - на Вильмаре Барриосе сфолили, но это не зафиксировали - он очень хотел забить, подключился и, прекрасно подработав мяч, забил красивый гол. Конечно, понравился неберущийся удар Артема Дзюбы в девятку, да и мяч Вячеслава Караваева, считаю, что все голы на загляденье.

У Дзюбы задание на игру обычно «один забил, один отдал» - он его перевыполнил в два с половиной раза. «Три плюс два» - как в фильме.

Ранее свое мнение про игру высказал известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.

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Все комментарии
Борис Доенко
Борис Доенко
   254 / 869
вчера в 23:44
Валера про76 игру! Пусть он сам решаетчто ему помешало, но Дзюба показал, что Валера - тренеришка!
EAGinLE
EAGinLE
   60 / 869
вчера в 23:29
С победой .
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 869
вчера в 23:00
Понравилась связка зеба карась у питерцев
drug01
drug01
   101 / 869
вчера в 22:59
Счёт по игре!!!!
Russiаnhammer
Russiаnhammer
   156 / 869
вчера в 22:57
Медвед поди в придачу единорос,газ течет,жизнь бьет,карась плескается,зюба развлекается
Трезвый повар
Трезвый повар
   87 / 869
вчера в 22:57
Зенит заслуженно победил, а Ростов заслуженно проиграл. Тут всё очевидно
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