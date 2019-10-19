Дзюба: «В матче с „Ростовом“ „Зенит“ показал всю свою мощь»

Нападающий «Зенита» прокомментировал победу над «Ростовом».

Показали свою определенную силу. Почему не играем так каждый матч? Это, конечно, вопрос нам всем. «Ростов» пусть разбирает свои моменты, а «Зенит» показал всю свою мощь. Это не показывает, насколько мы сильнее. Да, на данный момент наша команда выглядит лучше «Ростова».

Дистанция большая, но это три очка, поэтому мы молодцы. Барриос, конечно, тоже молодец, я никогда не думал, что он так может — браво! Я получаю и от пасов не меньше удовольствия. В сборной я — один Дзюба, здесь я — другой. Сейчас достиг такого состояния, что просто кайфую от игры. У нас хороший коллектив, это надо держать, учитывая, что скоро Лига чемпионов.