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Дзюба: «В матче с „Ростовом“ „Зенит“ показал всю свою мощь»

сегодня, 22:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Ростовом».

Показали свою определенную силу. Почему не играем так каждый матч? Это, конечно, вопрос нам всем. «Ростов» пусть разбирает свои моменты, а «Зенит» показал всю свою мощь. Это не показывает, насколько мы сильнее. Да, на данный момент наша команда выглядит лучше «Ростова».

Дистанция большая, но это три очка, поэтому мы молодцы. Барриос, конечно, тоже молодец, я никогда не думал, что он так может — браво! Я получаю и от пасов не меньше удовольствия. В сборной я — один Дзюба, здесь я — другой. Сейчас достиг такого состояния, что просто кайфую от игры. У нас хороший коллектив, это надо держать, учитывая, что скоро Лига чемпионов.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
   192 / 872
сегодня в 22:36
2 левых пеналя ещё надо забить, а когда не забиваешь, не парься Путинская команда заставит перебить!!!
ROLENTO
ROLENTO ответил Трезвый повар
   312 / 872
сегодня в 22:29
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Штиль здесь лишний
pomor45
pomor45
   124 / 872
сегодня в 22:27
"Показали свою определенную силу" - это ближе к сути, чем "показал всю свою мощь". Потому что этой мощи весьма не достаточно для ЛЧ.
Никита Бычков
Никита Бычков
   557 / 872
сегодня в 22:26
Лучше б мясо так отмассажировали
iri13
iri13
   60 / 872
сегодня в 22:24
Кто спорит..молодцы..порадовали знатно))
..но завтра мысли о Лейпциге
Трезвый повар
Трезвый повар ответил azures
   125 / 872
сегодня в 22:22
Поставили пердивных выскочек на место, они думали, что выиграли у коней и уже сильнее всех.
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------------------------------------------------------------------
Не позорь настоящих болельщиков Зенита. Ты со всех своих многочисленных клонов всегда глумишься нам проигравшим соперником. Вызываешь у болельщиков этих клубов ответную ненависть в адрес Зенита. Сам то хоть раз был на матче Зенита?
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 872
сегодня в 22:20
Просто красавцы!!!
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 872
сегодня в 22:17
Дзюбинатор супер. Вот что значит отучили от спартаковских стеночек и забеганий и научили играть в футбол. Сразу стал человеком. Гыгыгы
azures
azures
   32 / 872
сегодня в 22:15
    RussianMango
    RussianMango
       213 / 872
    сегодня в 22:11
    Дзюбу уважаю за то, что помог Ростову...реально помог...выиграть Кубок России. Такое не забывается. Но иногда, его длиный язык, перекрывает всё уважение.
    Sаshа
    Sаshа
       485 / 872
    сегодня в 22:11
    посмотрим на вашу мощь с Лейпцигом
    Russiаnhammer
    Russiаnhammer
       307 / 872
    сегодня в 22:08
    Говорящая Ясень если бы молчала,умнее бы казалась. Почему это дерево молчит об двух левых голах,кайфует оно. Прикормленное тарасовское существо,которое всякие залетные караси суют в народные голеадоры.
    Зенит потихоньку перенимает дурную славу Спартака 90-х годов.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       11 / 872
    сегодня в 22:04
    Ростов как под паровоз попал (не путать с Локо)...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
       125 / 872
    сегодня в 22:02
    Дзюба отличный матч провёл
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