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Боярский: «Дзюбе не стоит ехать за рубеж, чтобы потом вернуться обратно»

вчера, 22:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Знаменитый актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу питерской команды в матче 13-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Команда Семака в великолепной форме. Вместо «Ростова» мог быть кто угодно, обыграли бы и их. С таким настроением, мастерством и самоотдачей можно обыграть любого соперника. Чем больше потенциал «Зенита», тем ответственнее команда готовится к следующему матчу. Чем выше пьедестал у спортсмена, тем больнее с него падать. Поэтому нужно всеми силами держаться, осознавая, что за тобой весь город, не потерять надежду, которая окрыляет команду и болельщиков. Самое главное — ни шагу назад. Надо не только удерживаться, но и стремиться к лучшему результату. И будем опять чемпионами, выиграем у Бельгии и всё, что хотите. Необходимо поддерживать эту температуру для выигрыша до конца сезона.

Думаю, что Дзюба не перерос наш чемпионат. Он неотделимый игрок «Зенита». В других командах он уже играл, и так проявить себя, как в команде Семака, ему не удавалось. Это заслуга Сергея Богдановича и его партнёров. Очень хорошо, что все игроки породнились, поэтому Артём чувствует себя хорошо, так не было даже с Халком. Что касается интереса из-за рубежа, то ему ехать туда не стоит, от добра добра не ищут. Он спортсмен, а не бизнесмен. Нет смысла повышать там квалификацию для того, чтобы вернуться обратно в «Зенит». Напрасно терять время в других командах ему некогда.

«Ростов» — хорошая команда. Этот матч для них несчастье. Им нужно продолжать тренироваться и улучшать свои бойцовские качества.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   60 / 869
вчера в 23:32
Где Тосно ? Мишаня .
MopkoBHuk
MopkoBHuk
   612 / 869
вчера в 23:11
"Он спортсмен, а не бизнесмен."
Боярский разве не в курсе, что в Европе Дзюбе такую зарплату ни кто не даст?
И вообще игроки уходящие в Европу теряю в зарплате по сравнению с российским чемпионатом.
dzvinka
dzvinka
   84 / 869
вчера в 23:05
ну вот... вместо ростова будет Ляйпциг - "обыграем любого" - говорит бухой дартаньян
Трезвый повар
Трезвый повар
   87 / 869
вчера в 22:50
Боярский: "От бобра, бобра не ищут"
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