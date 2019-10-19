Боярский: «Дзюбе не стоит ехать за рубеж, чтобы потом вернуться обратно»

Знаменитый актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу питерской команды в матче 13-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Команда Семака в великолепной форме. Вместо «Ростова» мог быть кто угодно, обыграли бы и их. С таким настроением, мастерством и самоотдачей можно обыграть любого соперника. Чем больше потенциал «Зенита», тем ответственнее команда готовится к следующему матчу. Чем выше пьедестал у спортсмена, тем больнее с него падать. Поэтому нужно всеми силами держаться, осознавая, что за тобой весь город, не потерять надежду, которая окрыляет команду и болельщиков. Самое главное — ни шагу назад. Надо не только удерживаться, но и стремиться к лучшему результату. И будем опять чемпионами, выиграем у Бельгии и всё, что хотите. Необходимо поддерживать эту температуру для выигрыша до конца сезона.

Думаю, что Дзюба не перерос наш чемпионат. Он неотделимый игрок «Зенита». В других командах он уже играл, и так проявить себя, как в команде Семака, ему не удавалось. Это заслуга Сергея Богдановича и его партнёров. Очень хорошо, что все игроки породнились, поэтому Артём чувствует себя хорошо, так не было даже с Халком. Что касается интереса из-за рубежа, то ему ехать туда не стоит, от добра добра не ищут. Он спортсмен, а не бизнесмен. Нет смысла повышать там квалификацию для того, чтобы вернуться обратно в «Зенит». Напрасно терять время в других командах ему некогда.

«Ростов» — хорошая команда. Этот матч для них несчастье. Им нужно продолжать тренироваться и улучшать свои бойцовские качества.