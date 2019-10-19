Рахимов: «Тедеско попытался перестроить игру „Спартака“»

Экс-наставник «Ахмата» прокомментировал дебютный матч нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, в котором «красно-белые» сыграли вничью с «Рубином»:

Думаю, что после четырех-пяти дней говорить о каких-то задумках неправильно, их осуществить очень тяжело. Я заметил, что он хотел перестроить игру команды в другую схему и играть ромбом в зоне, где Алекс Крал играл чистого опорника, а Зелимхан Бакаев и Наиль Умяров - на инсайдных позициях; один из атакующих игроков опускался и двое были впереди. Но по первому тайму было видно, что игроки не поняли эту схему и она совершенно не работала, ведь для этого нужно время - они не знали, кто и когда выдвигается, кто и когда идет встречать. Поэтому первый тайм совершенно не удался.

Бакаев и Лоренсо Мельгарехо менялись позициями, но Зелимхан просто потерялся в этой роли - то, что он умеет делать на фланге, он не показывал. Но больших и далеко идущих выводов делать не стоит, потому что прошло всего четыре-пять дней. Нужно подождать и посмотреть, сможет ли команда перестроиться. Нужно понять, сможет ли команда играть в этой схеме.

Сейчас нужен результат, потому что вы видите, на каком месте команда находится. Если не набирать очки и не выигрывать, игроки могут потерять и в психологическом плане - отсюда могут пойти игры по качеству еще хуже. На сегодня, мне кажется, важно набирать очки, перестраивать игру можно по ходу.