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Директор «Чертаново»: «У нас не будет проблем, если выйдем в РПЛ»

сегодня, 20:42
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)ЧертановоМатч завершен

Директор «Чертаново» Николай Ларин заявил, что у его клуба не будет преград, если тот попадет в РПЛ:

С финансовой точки зрения я не вижу проблем в плане увеличения расходов, потому что там есть определенный бюджет от телетрансляций. Инфраструктурные требования, если речь о наличии стадиона, я думаю, что в Москве есть один стадион, у которого нет команды, он еще был реконструирован к чемпионату мира. Поскольку мы - команда, учредителем которой является Москомспорт, это не должно стать для нас проблемой. Самое главное - спортивный результат, а об этом говорить пока еще рано.

Нам намного тяжелее, потому что у нас помимо того, что самая молодая команда, у нас еще и много ребят уезжают в различные сборные, матчи здесь не переносятся. Посмотрим, мы от игры к игре идем. У нас бывают спады и подъемы, команда, быть может, не очень стабильна. Никаких особых задач мы не ставим, но если попадем в четверку, это будет отличный результат

Напомним, что сегодня «Чертаново» поднялось на четвертое место, обыграв «Торпедо».

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Питер Ман
Питер Ман
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сегодня в 20:53
Зачем вы тут нужны, представительство москвы надо снижать а не повышать
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