Директор «Чертаново»: «У нас не будет проблем, если выйдем в РПЛ»

Директор «Чертаново» Николай Ларин заявил, что у его клуба не будет преград, если тот попадет в РПЛ :

С финансовой точки зрения я не вижу проблем в плане увеличения расходов, потому что там есть определенный бюджет от телетрансляций. Инфраструктурные требования, если речь о наличии стадиона, я думаю, что в Москве есть один стадион, у которого нет команды, он еще был реконструирован к чемпионату мира. Поскольку мы - команда, учредителем которой является Москомспорт, это не должно стать для нас проблемой. Самое главное - спортивный результат, а об этом говорить пока еще рано.

Нам намного тяжелее, потому что у нас помимо того, что самая молодая команда, у нас еще и много ребят уезжают в различные сборные, матчи здесь не переносятся. Посмотрим, мы от игры к игре идем. У нас бывают спады и подъемы, команда, быть может, не очень стабильна. Никаких особых задач мы не ставим, но если попадем в четверку, это будет отличный результат