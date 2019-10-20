Гендиректор «Крыльев» прокомментировал удаление Анюкова

Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков высказался об эпизоде с удалением защитника самарского коллектива в матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Это эмоции футболистов. Все побежали к судье на линии. Эпизод как эпизод, две команды захлестнули эмоции, все понеслись. Санкции к Анюкову? А какие к нему санкции, это спортивный эпизод. Там можно было желтую давать, но судья решил, что это красная. Это спорт, там не было никакого умысла, поэтому всё на эмоциях.