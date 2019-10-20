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Гендиректор «Крыльев» прокомментировал удаление Анюкова

сегодня, 14:41
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков высказался об эпизоде с удалением защитника самарского коллектива Александра Анюкова в матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Это эмоции футболистов. Все побежали к судье на линии. Эпизод как эпизод, две команды захлестнули эмоции, все понеслись. Санкции к Анюкову? А какие к нему санкции, это спортивный эпизод. Там можно было желтую давать, но судья решил, что это красная. Это спорт, там не было никакого умысла, поэтому всё на эмоциях.

Напомним, что в поединке с «Оренбургом» Анюков впервые в карьере получил прямую красную карточку. 37-летнего защитника удалили за толчок форварда команды-соперника Андреа Чуканова после свистка арбитра.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   54 / 881
сегодня в 15:05
В Футболе без этого никак.
МКС
МКС
   133 / 881
сегодня в 15:05
Анюков впервые на своей шкуре испытал

Что значит задеть работника газпрема
cska plus
cska plus
   3 / 881
сегодня в 14:47
Не за толчок а за удар Чуканова.
Footbolista
Footbolista
   6 / 881
сегодня в 14:45
Сдали нервы у старика....на пенсию пора...
Zenit_84
Zenit_84
   129 / 881
сегодня в 14:44
Главное выиграли.
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