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Рыков: «„Динамо“ нельзя поздравить с ничьей»

вчера, 22:06
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче 13-го тура РПЛ:

Со мной всё в порядке, доктор немного перестраховался. У нас много у кого были травмы задней поверхности бедра, поэтому было приятно такое решение. Возможно, причиной стал неудачный кувырок, но это просто спазм. 

Не скажу, что нас можно поздравить с ничьей. Хочется поблагодарить за самоотдачу и огромное желание, но нам нужно больше очков и мы стремимся к победам. У нас всё ещё впереди. 

Нельзя сказать, что мы ударили в грязь лицом в преддверии юбилея Льва Ивановича, но могли дотянуть и до победы. У Слая были моменты в концовке встречи, а у «Краснодара» не могу вспомнить стопроцентных моментов у ворот. 

У нас ещё не всё идеально, за две недели невозможно построить идеальную схему. Ошибки нам скажет тренер, и мы потихоньку будем прибавлять. 

В перерыве тренер попросил нас продолжать в том же духе, прибавить в самоотдаче и придержать мяч, успокоиться. 

Конечно, мы поддерживали тренера, как могли. После матча он сказал, чтобы мы не сбавляли оборотов.

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drug01
drug01
   110 / 893
вчера в 22:43
Счёт по игре!!!
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