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Шунин: «Местами выглядели достойно»

вчера, 21:41
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Очень важный момент, считаю, что у нас сегодня много всего получалось. Времени было мало, чтобы кардинально изменить игру. Уверен, что у нас все получится, будем исправлять турнирную ситуацию. 

Новый рисунок «Динамо»? Все профессионалы, все понимают ситуацию. Хотели выиграть эту игру, в начале после гола немного сели, так как вели в счете. После пропущенного гола пошли вперед, считаю, что местами выглядели достойно. Будем двигаться в правильном направлении дальше.

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Tostao
Tostao
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вчера в 22:48
"Все профессионалы, все понимают ситуацию..."
Шунин профессионал? По наличию контракта - может быть, по всему остальному - любитель с завышенной самооценкой.
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