Шунин: «Местами выглядели достойно»

Голкипер «Динамо» прокомментировал ничью с «Краснодаром».

Очень важный момент, считаю, что у нас сегодня много всего получалось. Времени было мало, чтобы кардинально изменить игру. Уверен, что у нас все получится, будем исправлять турнирную ситуацию.

Новый рисунок «Динамо»? Все профессионалы, все понимают ситуацию. Хотели выиграть эту игру, в начале после гола немного сели, так как вели в счете. После пропущенного гола пошли вперед, считаю, что местами выглядели достойно. Будем двигаться в правильном направлении дальше.