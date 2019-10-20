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Черчесов: «Не хочу, чтобы Дзюба уходил из „Зенита“»

вчера, 22:05

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов похвалил форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

Дзюба? На футбол можно посмотреть по-разному, и на свою позицию. Он взрослый человек. Были определенные вопросы. Ты либо их воспринимаешь, либо нет. Кубок Конфедерации он пропустил. Правильно оценил ситуацию, подготовился, и сейчас капитан сборной. Незаменимый? На данный момент основной игрок и капитан команды. 

Его возможный переезд в чемпионат Англии? Мы на эту тему не разговаривали. Если он спросит, мы свое мнение скажем. Мне как главному тренеру не хотелось бы читать новости про эти слухи. Артем доказывает свою состоятельность. Хотелось бы чтобы зимой Артем и «Зенит» договорились, и он бы спокойно играл. Но если кто-то Артема захочет, то он его у «Зенита» и купит. Мы постараемся, чтобы Артем подготовился к ЧМ в Катаре. 

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Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил Чист
вчера в 23:50
Сам то понял,что написал?
Jake Sully
Jake Sully
   76 / 893
вчера в 23:32
Дзюбе уже 31 год, а стоит под двадцатку лямов, трансфермаркет его оценивает в 16 лямов, но обычно трансферы осуществляются ещё дороже...

p.s. а фидун его нахаляву отдал :D
Indian
Indian
   558 / 893
вчера в 23:28
Усы надежды серьёзно полагают что задают "определенные вопросы", кто-то их "правильно оценивает" и прогрессирует... Вот индюк...
Правдин Семён
Правдин Семён
   326 / 893
вчера в 23:26
При всём уважении, к ЧМ в Катаре Дзюбе будет 34. Если Ибрагимович или Адуриц не поделятся с ним своим элексиром-Артем уже сдуется.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   112 / 893
вчера в 23:23
До Чемпионата 2,5 года. Дзюба уже дедем станет для Сборной. И как его подготовить к ЧМ-22???
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   52 / 893
вчера в 23:20
Ответ примитивный. Есть кое что поважнее комфорта и денег. Слуцкий получает сейчас в Голландии в 4 раза меньше, чем в РПЛ. Но счастлив и не думает о возвращении. Есть такая вещь как мечта. У Дзюбы есть мечта поиграть в Англии и меркантильность неуместна
spartach n1
spartach n1
   28 / 893
вчера в 23:16
Да куда же оно от кормушки денется,в другом место полену 3 с лишним платить не станут ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 893
вчера в 23:08
Разговоры ни о чём....
Продлит через пару месяцев контракт....

Назовите хоть одну причину по которой один из самых высокооплачиваемых игроков, на 32-м году жизни, на пике популярности и успешности на данной территории , должен уезжать покарять европы...??
CSKA2012
CSKA2012
   248 / 893
вчера в 23:06
Ага помню как те же болельщики зенита говорили что Дзюба без Халка 0 с _
Морозовский
Морозовский
   18 / 893
вчера в 23:03
Зиму ждут! Ну-ну! Понизят Атемию жалование и никуда он не денется.
Сергей Григорьев
Сергей Григорьев
   170 / 893
вчера в 23:00
Решать ему в любом случае. Зениту очень повезло, что именно свои лучшие годы он провёл у нас в Питере.Сергею Богдановичу спасибо отдельное.
Levadia
Levadia
   58 / 893
вчера в 22:58
А смысл уходить в таком возрасте?
Лучше в Зените на мажорной ноте закончить!
Хотя Артёму виднее.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   121 / 893
вчера в 22:52
Дзюба сейчас хорош
SHMEL
SHMEL
   49 / 893
вчера в 22:51
Стоит признать,что Дзюба находится на своем месте и для его же собственной пользы ему не стоит никуда переходить.
Чист
Чист
   831 / 893
вчера в 22:43
когда сборной играют на однго игрока это плохо - пакин команды могут Казахста Шодладию если повезёт -но никогда не обыграет топ команды там нужны подвижные как Головин Сободев -надо их нигрывать - ну а так как набога надеются на жеребьёвку и на выход из группы высшее счастье
Ros S
Ros S
вчера в 22:41
С Питера если и уезжают, то в Казахстан
Игорь Волков
Игорь Волков
   536 / 893
вчера в 22:35
Да куда он уйдет? Кому он нужен, при всем уважении? Ему 31 год, в Англии он не потянет даже близко. В Италии разве что можно попробовать, да и то, сомнения большие.
Чист
Чист
   831 / 893
вчера в 22:34
а куда он уйдт то- восне не приснится
igGA
igGA ответил RamonCSKA
   220 / 893
вчера в 22:32
ты прав в сша амер футбол с бейсболом в сто раз популярнне в Китае даже прыжки в воду популярнее а Индия большая часть страны вообще футбол не любит
Именно поэтому он и не прав.
Союзник противников
Союзник противников ответил Splurgeloa
   23 / 893
вчера в 22:32
Дзюба может только в РФПЛ забивать.Он не пахарь.За бугром нужно работать,а в Зените можно отдыхать.Артем, не гони дурака))
Уж к чему-чему,а к работоспособности Дзюбы нигде и никогда вопросов не было.Пашет на три фронта,195 см и под центнер веса бегает весь матч,чуть не падая,когда легковесов дохлых меняют к 60-й минуте.
karnager
karnager
   279 / 893
вчера в 22:29
Дзюба:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный.
К нему не зарастёт народная тропа.
Мне 30+ годиков уже, и я нарцисс самовлюбленный,
Останусь в газе с кэшем навсегда!
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Союзник противников
   127 / 893
вчера в 22:29
ты прав
в сша амер футбол с бейсболом в сто раз популярнне
в Китае даже прыжки в воду популярнее
а Индия большая часть страны вообще футбол не любит
particular
particular
   12 / 893
вчера в 22:29
Дзюба тяжеловат для легковесных порхАний по неведомым чемпам..:)
В Питере ему комфортно и он кайфует, упиваясь тем, чего у него не было раньше..:)
Союзник противников
Союзник противников ответил igGA
   23 / 893
вчера в 22:28
Бессмысленный набор слов ни о чем. Как и почти все интервью игроков и тренеров.
Во-первых,это "отрезки из обрезков",а,во-вторых,какие журналисты,такие и вопросы.Соответственно-ответы.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Splurgeloa
   127 / 893
вчера в 22:27
там и лето не 2 месяца
у нас играть негде по сути,газоны могут себе только клубы с деньгами, у нас в рпл то не у всех есть норм поле, поэтому мы хоккейная держава
Союзник противников
Союзник противников ответил Splurgeloa
   23 / 893
вчера в 22:27
Даже у хорват сборная получше.Но правда населения у всей Хорватии меньше, чем в одном Питере)))
В США 350 млн,а не футбольный гегемон.В Индии -больше миллиарда,а в Китае-1 млрд 350 млн.Так что этот "убийственный аргумент" дохл изначально.
igGA
igGA
   220 / 893
вчера в 22:26
Бессмысленный набор слов ни о чем. Как и почти все интервью игроков и тренеров.
Splurgeloa
Splurgeloa ответил RamonCSKA
   128 / 893
вчера в 22:25
по факту у нас норм сборная потому что есть лидер в каждой линии, защита - Джикия и Фернандес, полузащита Головин, нападение - Дзюба
Даже у хорват сборная получше.Но правда населения у всей Хорватии меньше, чем в одном Питере)))
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 893
вчера в 22:23
Дзюба умнее чем кажется,поэтому к авантюрам не склонен.Никуда он не уйдёт,разве что "уйдут",как Манчиня. Но пока для этого нет никаких оснований.
Splurgeloa
Splurgeloa
   128 / 893
вчера в 22:23
Дзюба может только в РФПЛ забивать.Он не пахарь.За бугром нужно работать,а в Зените можно отдыхать.Артем, не гони дурака))
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