Черчесов: «Не хочу, чтобы Дзюба уходил из „Зенита“»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов похвалил форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Дзюба? На футбол можно посмотреть по-разному, и на свою позицию. Он взрослый человек. Были определенные вопросы. Ты либо их воспринимаешь, либо нет. Кубок Конфедерации он пропустил. Правильно оценил ситуацию, подготовился, и сейчас капитан сборной. Незаменимый? На данный момент основной игрок и капитан команды.
Его возможный переезд в чемпионат Англии? Мы на эту тему не разговаривали. Если он спросит, мы свое мнение скажем. Мне как главному тренеру не хотелось бы читать новости про эти слухи. Артем доказывает свою состоятельность. Хотелось бы чтобы зимой Артем и «Зенит» договорились, и он бы спокойно играл. Но если кто-то Артема захочет, то он его у «Зенита» и купит. Мы постараемся, чтобы Артем подготовился к ЧМ в Катаре.
p.s. а фидун его нахаляву отдал :D
p.s. а фидун его нахаляву отдал :D
Продлит через пару месяцев контракт....
Назовите хоть одну причину по которой один из самых высокооплачиваемых игроков, на 32-м году жизни, на пике популярности и успешности на данной территории , должен уезжать покарять европы...??
Продлит через пару месяцев контракт....
Назовите хоть одну причину по которой один из самых высокооплачиваемых игроков, на 32-м году жизни, на пике популярности и успешности на данной территории , должен уезжать покарять европы...??
Лучше в Зените на мажорной ноте закончить!
Хотя Артёму виднее.
Лучше в Зените на мажорной ноте закончить!
Хотя Артёму виднее.
Я памятник себе воздвиг нерукотворный.
К нему не зарастёт народная тропа.
Мне 30+ годиков уже, и я нарцисс самовлюбленный,
Останусь в газе с кэшем навсегда!
Я памятник себе воздвиг нерукотворный.
К нему не зарастёт народная тропа.
Мне 30+ годиков уже, и я нарцисс самовлюбленный,
Останусь в газе с кэшем навсегда!
в сша амер футбол с бейсболом в сто раз популярнне
в Китае даже прыжки в воду популярнее
а Индия большая часть страны вообще футбол не любит
в сша амер футбол с бейсболом в сто раз популярнне
в Китае даже прыжки в воду популярнее
а Индия большая часть страны вообще футбол не любит
В Питере ему комфортно и он кайфует, упиваясь тем, чего у него не было раньше..:)
В Питере ему комфортно и он кайфует, упиваясь тем, чего у него не было раньше..:)
у нас играть негде по сути,газоны могут себе только клубы с деньгами, у нас в рпл то не у всех есть норм поле, поэтому мы хоккейная держава
у нас играть негде по сути,газоны могут себе только клубы с деньгами, у нас в рпл то не у всех есть норм поле, поэтому мы хоккейная держава