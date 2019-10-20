Черчесов: «Не хочу, чтобы Дзюба уходил из „Зенита“»

Главный тренер сборной России похвалил форварда «Зенита» .

Дзюба? На футбол можно посмотреть по-разному, и на свою позицию. Он взрослый человек. Были определенные вопросы. Ты либо их воспринимаешь, либо нет. Кубок Конфедерации он пропустил. Правильно оценил ситуацию, подготовился, и сейчас капитан сборной. Незаменимый? На данный момент основной игрок и капитан команды.