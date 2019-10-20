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Кирилл Новиков: «„Динамо“ было ближе к победе, чем „Краснодар“»

вчера, 21:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ничью в матче против «Краснодара»:

Тяжёлая игра с одним из лидеров чемпионата. В плане атакующих действий первый тайм у нас не очень удался, в обороне мы действовали надёжно и не дали ничего создать сопернику. В перерыве мы сделали поправки, попросили игроков прессинговать и действовать агрессивнее. Считаю, во втором тайме мы переиграли соперника и были ближе к победе. Двоякое ощущение: мы прервали полосу неудач, но хотелось бы больше. 

Я бы не стал говорить, что увидел что-то выдающееся. Да, провели хорошо второй тайм, но за 8-10 дней тренировок невозможно поставить ту игру, которую хотелось бы видеть. Самое главное сейчас для нас — набирать очки. 

Скамейки? Надо было что-то поменять — мы поменяли. Наудачу. Плюс здесь боковой судья рядышком, можно что-то ему сказать.

Ранее свой комментарий о встрече дал наставник «Краснодара» Сергей Матвеев.

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VIPded
VIPded
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вчера в 22:09
Рановато для гонора, но сегодня динамики молодцы.
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