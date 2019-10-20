Кирилл Новиков: «„Динамо“ было ближе к победе, чем „Краснодар“»

Тренер «Динамо» прокомментировал ничью в матче против «Краснодара»:

Тяжёлая игра с одним из лидеров чемпионата. В плане атакующих действий первый тайм у нас не очень удался, в обороне мы действовали надёжно и не дали ничего создать сопернику. В перерыве мы сделали поправки, попросили игроков прессинговать и действовать агрессивнее. Считаю, во втором тайме мы переиграли соперника и были ближе к победе. Двоякое ощущение: мы прервали полосу неудач, но хотелось бы больше.



Я бы не стал говорить, что увидел что-то выдающееся. Да, провели хорошо второй тайм, но за 8-10 дней тренировок невозможно поставить ту игру, которую хотелось бы видеть. Самое главное сейчас для нас — набирать очки.



Скамейки? Надо было что-то поменять — мы поменяли. Наудачу. Плюс здесь боковой судья рядышком, можно что-то ему сказать.