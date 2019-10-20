Черчесов: «Головин был готов к уровню взрослой сборной с самого начала»

Главный тренер сборной России оценил игру лидеров национальной команды в последних матчах:

Во время игры поймал себя на мысли, что наш Джикия стал завидовать Головину (смеется). Я ему говорю, что ты лаврам Головина не завидуй, давай-ка на свое место. С одной стороны радует, что так играем, забиваем столько. Но с другой, отсебятиной заниматься не надо в любом случае. Есть сценарий, который надо реализовывать.

Головин и Черышев — лидеры по количеству спринтов и рывков? Оба играют в Европе. Там ты адаптируешься и играешь на том уровне, хочешь или не хочешь.

Головин ни одной секунды в молодежной сборной не играл. Он был готов к уровню основной с самого начала. Если кто-то будет такой же, то он будет играть в основной сборной. Я всегда интересуюсь у тренеров «молодежки», кто и как относится к сборной. Мне не нравится, что кто-то делает себе поблажки: где-то буду играть, где-то нет.