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Черчесов: «Головин был готов к уровню взрослой сборной с самого начала»

вчера, 21:45

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру лидеров национальной команды в последних матчах:

Во время игры поймал себя на мысли, что наш Джикия стал завидовать Головину (смеется). Я ему говорю, что ты лаврам Головина не завидуй, давай-ка на свое место. С одной стороны радует, что так играем, забиваем столько. Но с другой, отсебятиной заниматься не надо в любом случае. Есть сценарий, который надо реализовывать.

Головин и Черышев — лидеры по количеству спринтов и рывков? Оба играют в Европе. Там ты адаптируешься и играешь на том уровне, хочешь или не хочешь.

Головин ни одной секунды в молодежной сборной не играл. Он был готов к уровню основной с самого начала. Если кто-то будет такой же, то он будет играть в основной сборной. Я всегда интересуюсь у тренеров «молодежки», кто и как относится к сборной. Мне не нравится, что кто-то делает себе поблажки: где-то буду играть, где-то нет. 

Ранее Черчесов высказался про возможных соперников сборной России в финальной стадии Евро-2020.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил NAZAR 007
   23 / 893
вчера в 23:00
Шапи играет в разы продуктивнее этого бездаря Чалова. Так что, быстрее его вызовут в сборную, чем пешехода. Головин, да, вопросов нет, на пользу ему пошел переезд, и изначально был с головой, а теперь еще вник полностьЮ в футбольное мышление топ-европейских чемпов, когда мало быть только талантом, надо еще и вкалывать, и ведь вкалывает...
И много от него толку в молодёжке? Ноль,как и от Чалова.Где была его продуктивность сегодня,и в матчах других "Краснодара"? Его удел-20 последних минут ,на подуставшего соперника.Как стали в основе выпускать,так и весь его ресурс закончился.Где ты увидел,что я Чалова протежирую? Я про любимого игрока Гончара-Ахметова,написал.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Союзник противников
   5 / 893
вчера в 22:47
А что там делает Ахметка??? Тут ещё и Сулейманова прочат туда сразу смешные люди.
Шапи играет в разы продуктивнее этого бездаря Чалова.
Так что, быстрее его вызовут в сборную, чем пешехода.
Головин, да, вопросов нет, на пользу ему пошел переезд,
и изначально был с головой, а теперь еще вник полностьЮ
в футбольное мышление топ-европейских чемпов, когда мало
быть только талантом, надо еще и вкалывать, и ведь вкалывает...
RamonCSKA
RamonCSKA
   127 / 893
вчера в 22:20
Ты давай ка на свое место, возле пара... фнл короче
Союзник противников
Союзник противников ответил Ваня лучший
   23 / 893
вчера в 22:20
Головин играл и за U-17 и за U-19. Так что Черчесов не в теме. Головин играл на ЧЕ 16, когда ему было 19 и не очень себя проявил. Он просто рос постепенно, а сейчас наряду с Дзюбой это бесспорный лидер сборной.
Так в чём противоречие? Он действительно не играл за молодёжку(21год и менее),а ничего другого Усач и не поминает.
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 893
вчера в 22:13
А что там делает Ахметка??? Тут ещё и Сулейманова прочат туда сразу смешные люди.
Ваня лучший
Ваня лучший
   52 / 893
вчера в 22:04
Головин играл и за U-17 и за U-19. Так что Черчесов не в теме. Головин играл на ЧЕ 16, когда ему было 19 и не очень себя проявил. Он просто рос постепенно, а сейчас наряду с Дзюбой это бесспорный лидер сборной.
Doping87
Doping87
   415 / 893
вчера в 21:48
Следил бы за молодежкой, Шапи давно бы вызвал в основную команду.
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