«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков

Представитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко заявил, что около 1500 болельщиков «сине-бело-голубых» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию.
Ожидается около 1500 болельщиков «Зенита» на матче с «Лейпцигом».
Напомним, что на этой неделе выездной матч Лиги чемпионов проведет «Локомотив» (против «Ювентуса»). Его в Турине поддержат около двух тысяч болельщиков.
К вашему - это к какому ??
Теперь к немецкому ??..))
Шюррле чемпионен.....Тодеско непобедимен...Офис трибунен...Тарасовка капутен...Федун капитулирен....
К вашему - это к какому ??
Теперь к немецкому ??..))
Шюррле чемпионен.....Тодеско непобедимен...Офис трибунен...Тарасовка капутен...Федун капитулирен....
Газпром много лет финансирует немецкий футбол, но зажал денег для Тосно из Лен. области, который обонкротился и распался. Зенит имеет такое же отношение к нашему футболу, как Депардье к России.
Газпром много лет финансирует немецкий футбол, но зажал денег для Тосно из Лен. области, который обонкротился и распался. Зенит имеет такое же отношение к нашему футболу, как Депардье к России.