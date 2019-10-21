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«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков

вчера, 17:29
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:55 Не начался

Представитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко заявил, что около 1500 болельщиков «сине-бело-голубых» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию.

Ожидается около 1500 болельщиков «Зенита» на матче с «Лейпцигом».

Напомним, что на этой неделе выездной матч Лиги чемпионов проведет «Локомотив» (против «Ювентуса»).  Его в Турине поддержат около двух тысяч болельщиков.

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Все комментарии
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 23:50
НЕ ГАЗПРОМ ЛЮБИТЕ, А ЗЕНИТ...
Petergoff
Petergoff
   493 / 891
вчера в 22:01
Удачи Зениту и только победы.
Wolf77785
Wolf77785 ответил Ваня лучший
   114 / 891
вчера в 21:32
Локо поддержат 2000 в Италии, а зенит 1500в Германии. К чему бы это?
а цска хотя бы 100 поддержат?
серый1925
серый1925
   244 / 891
вчера в 20:59
Зениту победы !!! а вонючим злопыхателям подавиться своей желчью
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 891
вчера в 20:40
Ничья на выезде будет хорошим результатом...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил d_fincher
   11 / 891
вчера в 20:00
Поддержим наших. А рабы Миллера и так справятся. Газпром много лет финансирует немецкий футбол, но зажал денег для Тосно из Лен. области, который обонкротился и распался. Зенит имеет такое же отношение к нашему футболу, как Депардье к России.
К "нашему" футболу....))
К вашему - это к какому ??
Теперь к немецкому ??..))

Шюррле чемпионен.....Тодеско непобедимен...Офис трибунен...Тарасовка капутен...Федун капитулирен....
Морозовский
Морозовский
   16 / 891
вчера в 19:12
Неделю немцы потом будут дегазацией заниматься на гостевой трибуне! Удачи душистым, по нулям ноги унести!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   135 / 891
вчера в 18:43
Зениту удачи. Дзюбе дубль)
cska plus
cska plus
   3 / 891
вчера в 18:42
Зажал миллер, мог бы не скупиться а выделить бабла тысяч на пять болельщиков.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   125 / 891
вчера в 18:39
Я думаю Зенит выступит достойно
Zenit_84
Zenit_84
   123 / 891
вчера в 18:27
Победы Зениту!!!!
Brugzash
Brugzash ответил ROLENTO
   157 / 891
вчера в 18:24
Огорчим немецких и тарасовских болельщиков!!
Тарасовские огорчены итак дальше некуда.
azures
azures
   32 / 891
вчера в 18:15
Удачи Зениту!
spartach n1
spartach n1
   46 / 891
вчера в 17:57
Чеж бюджетников с собой потащили ?
порт
порт ответил Али Самаркандский
   537 / 891
вчера в 17:56
Продуют.
Ты про Краснодар? Так он уже давно про.....л
Ваня лучший
Ваня лучший
   76 / 891
вчера в 17:47
Локо поддержат 2000 в Италии, а зенит 1500в Германии. К чему бы это?
d_fincher
d_fincher
   20 / 891
вчера в 17:40
Поддержим наших. А рабы Миллера и так справятся.

Газпром много лет финансирует немецкий футбол, но зажал денег для Тосно из Лен. области, который обонкротился и распался. Зенит имеет такое же отношение к нашему футболу, как Депардье к России.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   178 / 891
вчера в 17:37
Продуют.
ROLENTO
ROLENTO
   185 / 891
вчера в 17:35
Огорчим немецких и тарасовских болельщиков!!
VIPded
VIPded
   41 / 891
вчера в 17:33
Удачи Зениту в ЛЧ!!!
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