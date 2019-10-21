«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков

вчера, 17:29

Представитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко заявил, что около 1500 болельщиков «сине-бело-голубых» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию.

Ожидается около 1500 болельщиков «Зенита» на матче с «Лейпцигом».

Напомним, что на этой неделе выездной матч Лиги чемпионов проведет «Локомотив» (против «Ювентуса»). Его в Турине поддержат около двух тысяч болельщиков.