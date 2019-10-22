Президент «Дженоа»: «Мотта ещё всех удивит, он настоящий боец»

Президент «Дженоа» Энрико Прециози высоко оценил тренерские качества Тиаго Мотты, который, судя по всему, сменит на посту главного тренера клуба Аурелио Андреаццоли.
Мотта обладает большими знаниями, он ясно мыслит. Уверен, он всех удивит. В то же время Тиаго не теряет мотивации, как и во времена, когда он был футболистом. Он настоящий боец. Мотта хорошо знает «Дженоа», он видел наши игры, знает, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.
Стоит отметить, что и сам Мотта подтвердил свое скорое назначение на пост наставника генуэзцев.