Президент «Дженоа»: «Мотта ещё всех удивит, он настоящий боец»

Президент «Дженоа» Энрико Прециози высоко оценил тренерские качества , который, судя по всему, сменит на посту главного тренера клуба Аурелио Андреаццоли.

Мотта обладает большими знаниями, он ясно мыслит. Уверен, он всех удивит. В то же время Тиаго не теряет мотивации, как и во времена, когда он был футболистом. Он настоящий боец. Мотта хорошо знает «Дженоа», он видел наши игры, знает, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.