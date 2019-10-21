Моуриньо или Аллегри сменят Зидана. Есть причины!

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Пересу мало быть вторым. «Соккер.ру» указывает на то, что делает Зинедина плохим тренером для нового «Реала».

Старый «Реал» уже не вернуть

Команде Роналду, Бэйла, Модрича, Наваса, Рамоса и Крооса в день дебюта на посту главного тренера Зидан подходил идеально. Великий футболист понимал великих футболистов, идиллия привела к непростым, но серийным победам в Лиге чемпионов.

«Барселону» в Ла Лиге тоже опережали, к качеству футбола вопросов не было, хотя стиль был инфарктным – не случайно у Рамоса татуировка «90+» на среднем пальце левой руки. Зидану дико везло, отрицать это глупо, как и забывать ошибки рефери в отдельных играх ЛЧ еще до эпохи повторов.

Но тот «Реал» заканчивается, как карьера Модрича. Или уже закончился, как дни Роналду в Мадриде. Перес хочет видеть новую команду, а квалификации и опыта Зидана для ее построения не хватает. А еще против француза работает безработный статус Аллегри и Моуриньо – два готовых сменщика.

А вот Роналду подменить некому, и странно отрицать его важность в психологическом плане. Криштиану верил в уникальность той команды, но больше не верит.

Есть причины для расставания

Среди причин не только отказ Переса от всех трансферов, запрошенных Зинедином – а говорят, на берегу перед возвращением к заплыву договаривались, что француз получит своих людей, но и неудачная работа тренера с новичками. «Реалу» нужна свежая кровь, а Зидан – тренер с любимчиками.

В тренерской карьере использовал 52 разных футболистов. Вроде бы немало, но только если не знать, что 20 сыграли менее 10 матчей. Остается 32 человека, из которых у 13 человек более 100 игр, но сразу у 11 – меньше тридцати матчей. Костяк основы «Реала» Зидана фактически состоит из 15 человек.

Но учтите, что Наваса, Роналду, Ковачича, Данило и Мораты – трети обоймы, в заявке уже нет. Зато с легкостью угадаете одного из лидеров по сыгранным матчам – у Бензема 133 поединка. А лидирует неожиданно Васкес. Получается, тренер Зидан доверял Кариму и Лукасу чаще, чем Кроосу и Рамосу.

Но Васкес к 28 годам не вырос в суперзвезду испанского футбола. Если Зидан его ставил, не найдя никого лучше, а Лукас не раскрылся, как оценивать работу тренера на дистанции прогресса?

Зидан не любит сырое мясо

Тренер не умеет выводить игроков даже уровня Иско на самую вершину. Хавбек у Зинедина в топ-5 по матчам, как Кроос и Марсело, но разве кто-то прибавил именно из-за француза? Каземиро – редкий успех тренера, но Асенсио, Начо, Ковачич, Мората или Данило играли, и не выросли до уровня стабильной основы на годы вперед.

И пример Бэйла показательный. Под руководством Зинедина у валлийца 64 созданных гола в 97 матчах, но недовольство и конфликт налицо. Даже если учитывать, что иногда виноваты игроки – никто Бэйлу и Васкесу не поможет стать биороботами, как Роналду, если сами промахиваются, неудач больше, чем именно тренерских педагогичных успехов.

Возьмите Дани Себальоса. Поиграл в 25 матчах и оказался лишним. Возьмите Эрнандеса – привезли Менди, поскольку Тео не заиграл. Льоренте, Хакими, Винисиус, Одриосола или Йович уже пожалели или еще пожалеют, что в их карьерах появился тренер Зидан. Не умеет выводить на пик молодежь, ведь получил фактически готовую команду от Анчелотти.

В 2014-м играли Касильяс, Хедира и Ди Мария, но сменившие их Навас, Каземиро и Кроос были полностью готовы к основе «Реала» и победам в ЛЧ с Зиданом или без него. Француз был частью успехов, но не их первопричиной?

Перес виноват, как и тренер

Дело не только в квалификации Зинедина – не исключено, что он правильный тренер для больших клубов, а в неумении адаптировать тех, кто нуждается в помощи. Если Хамес сам готов – сыграет, не готов – до свидания, Родригес. У Йовича ничего не получается? Скорее сплавят в аренду, нежели сделают форвардом основы «Реала».

Родриго или Винисиусу нужно ставить только на себя, ведь посмотрите на Куртуа и Азара – призеры и герои ЧМ -18 осенью следующего года в «Реале» играют слабо. Конечно, отчасти Зидан стал заложником кривой трансферной политики «сливочных» - Перес экономил деньги, пока мог, не верил, что Роналду уйдет в «Ювентус» из какой-то Серии А, как не верил в уход Зинедина.

Но француз сам сделал ошибку – вернулся. В результате должен работать не с Погба, Эриксеном, Мбаппе, Неймаром и Кейном (или кто там мог сыграть в атаке «Реала»), а с теми, кто есть. Стоит признать, что многие трансферы Переса, начиная с 2015 года, очень неудачные. Если раньше Кроос и Навас могли компенсировать ставки на Хамеса за 75 млн евро и Лукаса Силву за 13, то позже ошибки пошли косяками.

Ковачич, Данило, Касилья, Вальехо, Мората, Эрнандес, Себальос, Куртуа, два Диаса, Лунин и Одриосола в силу разных причин не отработали вложения на поле.

Футболистам нужен наставник

Винисиус и Родриго могут раскрыться в будущем. Но если у Зидана не заиграют Милитао, Йович, Менди, Родриго и Азар, а у Куртуа будет больше пропущенных мячей, чем сэйвов, то Перес примет решение. Уже во вторник игра против «Галатасарая». И поскольку есть риск, что турки упрутся, как ЦСКА или «Брюгге», не проиграв «сливочным», то не стоит исключать уход Зидана.

Перестройки в «Атлетико» и «Барселоне» позволили «Реалу» стартовать в Ла Лиге не хуже конкурентов. Перенос Эль Класико скорее в пользу мадридцев, чем каталонцев. Но настораживает факт, что Перес вложил 510 миллионов евро в трансферы с 2017 года, а никакого нового «Реала» нет в природе. Ставка дальше на Бензема, Каземиро, Крооса, Карвахаля, Бэйла, Начо, Марсело или Варана, если ищем тех, кто может обеспечить результат.

Все названные тоже ошибаются, но если Зинедин не смог повлиять на трансферы так, чтобы получить свой «Реал», и не управится с Азаром, Куртуа или талантливыми бразильцами, то в чем смысл его работы? Перес обвинит Зидана, что тот смог выжать результат с готовой команды, но не способен быть наладчиком нового «Реала». Аллегри и Моуриньо готовы к работе хоть завтра. И результаты в ЛЧ не радуют.

Конечно, «Реал» вряд ли вылетит из группы с «Брюгге» и «Галатасараем», но консервировать нынешнее состояние опасно. Можно ждать Погба зимой, надеяться, что Ареоля задвинет в запас Куртуа, Милитао будет круче, чем Варан, а Менди – чем Марсело, но в итоге получить среднюю команду. Стоит признать, что даже с приглашением Азара затянули. Ни одного свежего хавбека не взяли – Эриксен и Ван де Бек не зажигают в Мадриде.

Оборону перестроить сложно – прекрасного вратаря Наваса подарили парижанам. Как и атаку. Бензема и Бэйл в основе, но не готовы делать работу Роналду в решающих играх. Признание, что Зидан пришел в команду, которую сложно настроить на победный лад – старички переели трофеев и футбола, а новички объективно не спасают, не отменяет сам факт, что выдающейся игры у «Реала» нет давным-давно.

Старая команда умерла в день победы над «Ливерпулем» в Киеве? Если так, то прошло почти полтора года, а новый проект не представили. Получается, новые поражения обязательно будут.

Кандидаты готовы к старту

Ждем Моуриньо или Аллегри, если новички последних лет чудесным образом не преобразятся и не встанут горой за Зидана. Хотя, как помним по Бенитесу, Лопетеги или Солари, в «Реале» не принято рубиться за тренера. Для себя и во имя трофеев играют, а если чувствуют слабину от наставника – проигрывают парочку матчей, чтобы увидеть нового человека. Или старого. Да, нет гарантий, что Моуриньо, проваливший задачу перестроить МЮ , справится с «Реалом».

Но Пересу в любом случае нужно рисковать, ведь у него фактически две команды. Есть все старики, кроме Роналду, есть целый состав новичков, а передача короны не состоялась. Монархия в опасности, и в таких случаях Перес не жалеет никого. Да и Зидан не может сказать, что у него все получается. «Реалу» мало вымучивать очки и делать камбэки против самого «Брюгге». Особенно если вложили полмиллиарда в трансферы, в зарплаты новичков по контрактам – не меньше, а смета реконструкции «Бернабеу» - 525 млн евро.

Полтора миллиарда на кону, Пересу нужно, чтобы «Реал» был грозной доходной силой, а не командой, чей второй состав дважды сливает ЦСКА , чья основа вылетает от «Аякса», а накануне игры против «Галатасарая» в Стамбуле есть сомнения в победе. «Реал» не диктует моду ни по результатам, ни по игре. Пусть Зидан может затаить обиду на Переса – если между ними был уговор по новичкам, который Флорентино нарушил, но командной игры нет.