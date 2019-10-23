«Интер Майами» представил проект стадиона

сегодня, 10:24

«Интер Майами» представил проект своего нового стадиона. Сама арена будет вмещать 26 тысяч зрителей. Интересным решением станет размещение бара прямо на крыше стадиона, где также будут высажены пальмовые деревья. Ожидается, что стадион будет построен к 2022 году.

Напомним, что недавно «Интер Майами» совершил свои первые трансферы в истории.