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«Интер Майами» представил проект стадиона

сегодня, 10:24

«Интер Майами» представил проект своего нового стадиона. Сама арена будет вмещать 26 тысяч зрителей. Интересным решением станет размещение бара прямо на крыше стадиона, где также будут высажены пальмовые деревья. Ожидается, что стадион будет построен к 2022 году.

Напомним, что недавно «Интер Майами» совершил свои первые трансферы в истории.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 773sergeytank
   1 / 837
сегодня в 11:28
А миланский будет выглядеть в виде кабинета, обшитый картоном.
Красиво! А снаружи стадион нужно юанями обклеить)

А по периметру будут статуи стоять - Мариани, Абиссо, Орсато, Джакомелли и т.п. легенд "Интера"))
773sergeytank
773sergeytank
   64 / 837
сегодня в 11:22
А миланский будет выглядеть в виде кабинета, обшитый картоном.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
   822 / 837
сегодня в 11:12
Будущие победители Лиги Чемпионов. Начинайте болеть за них прямо сейчас, чтобы потом не назвали глором
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