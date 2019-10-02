Сульшер: «Поле, на котором нам предстоит сыграть с АЗ, небезопасно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» раскритиковал газон стадиона «Карс Джинс», который находится в Гааге:

Я удивлен, что именно этот стадион АЗ выбрал в качестве домашнего. Поле стадиона в Гааге - одно из худших, что я видел. На нем играть небезопасно, поэтому Погба не поехал с нами. Одно дело, когда ты живешь в Норвегии, где в марте, ноябре и декабре проблематично играть. Но это Голландия, поэтому я очень сильно удивлен. Такое чувство, что это жесткий ковер, а не газон.