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Сульшер: «Поле, на котором нам предстоит сыграть с АЗ, небезопасно»

02 октября 2019, 22:24
АЗ АлкмарЛоготип футбольный клуб АЗ Алкмар0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер раскритиковал газон стадиона «Карс Джинс», который находится в Гааге:

Я удивлен, что именно этот стадион АЗ выбрал в качестве домашнего. Поле стадиона в Гааге - одно из худших, что я видел. На нем играть небезопасно, поэтому Погба не поехал с нами. Одно дело, когда ты живешь в Норвегии, где в марте, ноябре и декабре проблематично играть. Но это Голландия, поэтому я очень сильно удивлен. Такое чувство, что это жесткий ковер, а не газон.

 Напомним, что летом на домашней арене АЗ обрушилась крыша.

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mortid
mortid
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02 октября в 22:30
Там мины.
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