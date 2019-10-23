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Клопп высказался об игре «Ливерпуля» в выездных матчах ЛЧ

сегодня, 10:33
ГенкЛоготип футбольный клуб Генк-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль22:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал своих подопечных серьёзно отнестись к выездному матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком».

В прошлом году нам повезло, что в группе была такая плотная борьба. Мы проиграли все гостевые матчи, но всё равно вышли из группы. Теперь всё будет иначе, ситуация не повторится. Мы не можем рассчитывать только на домашние матчи на «Энфилде». Понимаем, что в последнее время в Европе неудачно проводили гостевые матчи. Но в целом в Лиге чемпионов дела у нас складывались очень хорошо.

Ранее голкипер мерсисайдцев Алиссон рассказал о том, как Клопп реагирует на успехи команды

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КЭТиК
КЭТиК
   117 / 837
сегодня в 11:23
Генк надо обыгрывать.
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