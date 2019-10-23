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Д. Билялетдинов: «Смогли удержать Роналду, но с Дибалой не получилось»

сегодня, 13:27
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2) в групповом раунде Лиги чемпионов.

Немножко есть разочарование результатом, но если проанализировать матч, то невозможно обороняться против такой команды весь матч. Рано или поздно момент у них появился, и они его использовали. В «Ювентусе» собраны классные футболисты и они в концовке дожали. «Локомотиву» вчера немного не хватило силенок, не дотерпели. Смогли удержать Роналду, но с Дибалой не получилось, это говорит о том, что в такой команде в группе атаки собраны высочайшего уровня мастера. Там каждый может решить исход матча, к сожалению, вчера ее решил Дибала.

Можем ли с такой игрой зацепить очки дома? Дома будет тяжелее, чем на выезде, потому что надо будет играть на победу, а это значит, «Локомотив» будет раскрываться и будет больше открытых зон. Куардадо, Дибала и Роналду хорошо себя чувствуют в быстрых атаках, это может стать проблемой, надо будет думать с какой тактикой выходить в Черкизове. Сложно будет очень, но надо цеплять очки дома, потому что потом будет тяжело в группе.

Юрий Палыч — красавец, безусловно у него огромный опыт выступления в еврокубках. Другой вопрос, что «Локомотиву» ресурса не хватает. В середине второго тайма просела центральная зона, выход на поле Коломейцева не особо помог, было уже поздно. Два гола в принципе шли из центральной зоны, как раз свежести не хватило, ребята выполнили огромный объем работы. Нужно было освежить игру, чтобы довести игру до победы, но не хватило сил. По моментам было огромное преимущество «Ювентуса», но 100% момента у них было полтора раза до 70 минуты, когда Роналду в пустые не попал и еще один момент был у Юве. «Локомотив» сыграл уверенно и компактно, могли рассчитывать на три очка. В целом, конечно, с таким «Ювентусом» тактика была выбрана правильно. Надеюсь, дома удастся выцепить очки.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   39 / 842
сегодня в 14:47
Не хватило сил, значит надо что-то менять в физподготовке.
cska plus
cska plus
   4 / 842
сегодня в 13:52
Проиграли достойно с достойным соперником, так держать и удачи!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 842
сегодня в 13:42
Пеналду неудержим тока с точки...
Project Pandora
Project Pandora
   159 / 842
сегодня в 13:40
Роналду удержать по сути не получилось. Он в пустые мимо срезал, никто ему не мешал, просто не повезло. Ноль пишем, один в уме. А вообще, в защите сыграл Локо очень неплохо, учитывая мастерство соперника. В атаке обсолютно беззубо, но играли по счёту, будем думать так.
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