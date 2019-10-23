Д. Билялетдинов: «Смогли удержать Роналду, но с Дибалой не получилось»

Бывший российский футболист прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2) в групповом раунде Лиги чемпионов.

Немножко есть разочарование результатом, но если проанализировать матч, то невозможно обороняться против такой команды весь матч. Рано или поздно момент у них появился, и они его использовали. В «Ювентусе» собраны классные футболисты и они в концовке дожали. «Локомотиву» вчера немного не хватило силенок, не дотерпели. Смогли удержать Роналду, но с Дибалой не получилось, это говорит о том, что в такой команде в группе атаки собраны высочайшего уровня мастера. Там каждый может решить исход матча, к сожалению, вчера ее решил Дибала.

Можем ли с такой игрой зацепить очки дома? Дома будет тяжелее, чем на выезде, потому что надо будет играть на победу, а это значит, «Локомотив» будет раскрываться и будет больше открытых зон. Куардадо, Дибала и Роналду хорошо себя чувствуют в быстрых атаках, это может стать проблемой, надо будет думать с какой тактикой выходить в Черкизове. Сложно будет очень, но надо цеплять очки дома, потому что потом будет тяжело в группе.

Юрий Палыч — красавец, безусловно у него огромный опыт выступления в еврокубках. Другой вопрос, что «Локомотиву» ресурса не хватает. В середине второго тайма просела центральная зона, выход на поле Коломейцева не особо помог, было уже поздно. Два гола в принципе шли из центральной зоны, как раз свежести не хватило, ребята выполнили огромный объем работы. Нужно было освежить игру, чтобы довести игру до победы, но не хватило сил. По моментам было огромное преимущество «Ювентуса», но 100% момента у них было полтора раза до 70 минуты, когда Роналду в пустые не попал и еще один момент был у Юве. «Локомотив» сыграл уверенно и компактно, могли рассчитывать на три очка. В целом, конечно, с таким «Ювентусом» тактика была выбрана правильно. Надеюсь, дома удастся выцепить очки.