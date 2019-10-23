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Шмаров рассказал, почему не ходит на стадион «Спартака»

сегодня, 12:28

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров рассказал, почему не ходит на домашние матчи московского клуба.

Хожу ли на стадион на матчи «Спартака»? Нет. Не вижу смысла. Мне неинтересно, что там сейчас происходит. Да даже взять чемпионский сезон. Хорошо играли, что ли? Везло просто! Голы невероятные залетали на последних секундах. И конкуренты в тот сезон были сами не свои.

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Все комментарии
112910415
112910415
   29 / 842
сегодня в 18:06
охладел к футболу человек ... бывает !
oFANATo
oFANATo
   104 / 842
сегодня в 17:53
Респект Шмарову.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   111 / 842
сегодня в 15:01
Согласен со Шмаровым
Doping87
Doping87
   290 / 842
сегодня в 14:55
Правильно сказал. Посмотреть цирк можно и дома по телеку.
ekliziast
ekliziast
   684 / 842
сегодня в 14:28
Правильно сказать; билеты дорогие , а абонемент не дают на халяву , вот и сижу дома.
Союзник противников
Союзник противников ответил ziborock
   14 / 842
сегодня в 14:27
В отличии от коней!))) Игорь Дивеев: "ЦСКА – великий клуб". Спартак Гогниев: ЦСКА – великий клуб, это знают все Расмус Эльм: "ЦСКА – великий клуб. Шарлия: ЦСКА — крупнейший клуб России Влашич: Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим ЦСКА Лукас Сантос: Я очень рад стать частью такого великого клуба, как ЦСКА ------------------------------ Так кто у нас там о величии поет?!)))
Есть основания...А титул "Спартака"-"бывший знаменитый клуб".
Союзник противников
Союзник противников
   14 / 842
сегодня в 14:26
Зато Кафель другой:Зарекается,и снова бредёт как наркоман...Федуном стукнутый.
pam06
pam06
   13 / 842
сегодня в 14:21
А почему Шмаров должен ходить на Спартак. И кто определил его ветераном и приверженцем СпаМа? Школа - Факела, играл за Факел не один сезон и забивал Спартаку. И большая часть карьеры никак со СпаМом не связана. Вполне адекватный человек, потому и ответ такой.
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 842
сегодня в 14:05
Полностью согласен с ветераном.
Nekit92
Nekit92 ответил TihonAlt
   310 / 842
сегодня в 13:58
Живет только прошлым.
Все спартачи так делают, живут только прошлым))
Nekit92
Nekit92
   310 / 842
сегодня в 13:56
Короче облил спартак. Красавчик! Стыдно ему. Поняли?!))
Faustello
Faustello
   18 / 842
сегодня в 13:49
Исключительно адекватный человек!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   396 / 842
сегодня в 13:46
Валеру помню по тому золотому голу...где ему явно повезло ))
гяур2
гяур2 ответил azures
сегодня в 13:33
Правильно и честно сказал.
Хоть один сказал то, что было на самом деле в чемпионский год Спартака.
ДАША Д
ДАША Д
   319 / 842
сегодня в 13:30
Что бы появился интерес нужно ему Виагру принимать.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   318 / 842
сегодня в 13:27
Всем чемпионам везет.
drug01
drug01
   85 / 842
сегодня в 13:18
Трезвые мысли! Молодец!
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 842
сегодня в 13:16
Даже свои разочарованы как играют свиньи. Гыгыгы
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   17 / 842
сегодня в 13:14
Как они играют и как им подсуживают вообще перестанут на них ходить.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   54 / 842
сегодня в 13:09
На oткрывaшку ходят только манекены и ceктанты. Остальные xoxочут дома, смотря выступления cпaртaка по тв
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 842
сегодня в 13:04
Горькая, но правда!!!
тумба-юмба
тумба-юмба
   266 / 842
сегодня в 12:56
Очередной выпердыш от кобылобомжатского журналюги.
azures
azures
   38 / 842
сегодня в 12:46
Правильно и честно сказал.
viv
viv
   82 / 842
сегодня в 12:43
Даже Шмарову стыдно за спартак.....
ziborock
ziborock ответил VIPded
   27 / 842
сегодня в 12:41
Ну хоть этот за величие не заливает...)))
В отличии от коней!)))
Игорь Дивеев: "ЦСКА – великий клуб".
Спартак Гогниев: ЦСКА – великий клуб, это знают все
Расмус Эльм: "ЦСКА – великий клуб.
Шарлия: ЦСКА — крупнейший клуб России
Влашич: Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим ЦСКА
Лукас Сантос: Я очень рад стать частью такого великого клуба, как ЦСКА
------------------------------
Так кто у нас там о величии поет?!)))
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 842
сегодня в 12:39
    TihonAlt
    TihonAlt
       624 / 842
    сегодня в 12:34
    Живет только прошлым.
    VIPded
    VIPded
       30 / 842
    сегодня в 12:32
    Ну хоть этот за величие не заливает...)))
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