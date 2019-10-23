Шмаров рассказал, почему не ходит на стадион «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» рассказал, почему не ходит на домашние матчи московского клуба.

Хожу ли на стадион на матчи «Спартака»? Нет. Не вижу смысла. Мне неинтересно, что там сейчас происходит. Да даже взять чемпионский сезон. Хорошо играли, что ли? Везло просто! Голы невероятные залетали на последних секундах. И конкуренты в тот сезон были сами не свои.