Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров рассказал, почему не ходит на домашние матчи московского клуба.
Хожу ли на стадион на матчи «Спартака»? Нет. Не вижу смысла. Мне неинтересно, что там сейчас происходит. Да даже взять чемпионский сезон. Хорошо играли, что ли? Везло просто! Голы невероятные залетали на последних секундах. И конкуренты в тот сезон были сами не свои.
Игорь Дивеев: "ЦСКА – великий клуб".
Спартак Гогниев: ЦСКА – великий клуб, это знают все
Расмус Эльм: "ЦСКА – великий клуб.
Шарлия: ЦСКА — крупнейший клуб России
Влашич: Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим ЦСКА
Лукас Сантос: Я очень рад стать частью такого великого клуба, как ЦСКА
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Так кто у нас там о величии поет?!)))
Игорь Дивеев: "ЦСКА – великий клуб".
Спартак Гогниев: ЦСКА – великий клуб, это знают все
Расмус Эльм: "ЦСКА – великий клуб.
Шарлия: ЦСКА — крупнейший клуб России
Влашич: Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим ЦСКА
Лукас Сантос: Я очень рад стать частью такого великого клуба, как ЦСКА
------------------------------
Так кто у нас там о величии поет?!)))