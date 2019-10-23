Оздоев мог перейти в «Вердер», но решил остаться в «Зените»

Мустафа Оздоев, отец хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева, заявил, что его сын мог перейти в немецкий клуб «Вердер».
В прошлом году Магомед мог перейти в «Вердер», но отказался. Лучше родной страны ничего нет.
Напомним, 26-летний футболист выступает за «Зенит» с 2018 года.
Что-то мне подсказывает, что оздой остался в невском не из-за пэтриотизма. Всё-таки долларовый показатель в кармане перевесил футбольную составляющую. ))
Что-то мне подсказывает, что оздой остался в невском не из-за пэтриотизма. Всё-таки долларовый показатель в кармане перевесил футбольную составляющую. ))
А пока от Зенита одни газы!)))
А пока от Зенита одни газы!)))
Кто бакланит?! Естественно не вы называете Зенит лучшим клубом восточной европы!))) Это Спартачи придумали!)))
Кто бакланит?! Естественно не вы называете Зенит лучшим клубом восточной европы!))) Это Спартачи придумали!)))
Слушай дядь, если нет побед и хрюкать о прошлых победах- удел слабых.))
Слушай дядь, если нет побед и хрюкать о прошлых победах- удел слабых.))
Переход из Зенита в Вердер, это шаг назад.
Переход из Зенита в Вердер, это шаг назад.
А хочешь рубить капусту, - оставайся в РПЛ и гордо держи над головой паспорт..:))
А хочешь рубить капусту, - оставайся в РПЛ и гордо держи над головой паспорт..:))