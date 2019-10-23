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Оздоев мог перейти в «Вердер», но решил остаться в «Зените»

сегодня, 10:47

Мустафа Оздоев, отец хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева, заявил, что его сын мог перейти в немецкий клуб «Вердер».

В прошлом году Магомед мог перейти в «Вердер», но отказался. Лучше родной страны ничего нет.

Напомним, 26-летний футболист выступает за «Зенит» с 2018 года.

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galem72
galem72
   364 / 837
сегодня в 11:55
"...лучше родной страны ничего нет..."

Что-то мне подсказывает, что оздой остался в невском не из-за пэтриотизма. Всё-таки долларовый показатель в кармане перевесил футбольную составляющую. ))
ziborock
ziborock ответил Sergey Z
   27 / 837
сегодня в 11:54
Патриот играет в соей стране!
Я тебя понял, в Зените одни предатели - зулусы, латиносы, хохлы, мусульмане и.т.д.)))
Nekit92
Nekit92 ответил ziborock
   553 / 837
сегодня в 11:54
Унучек, за последние 3 года у Спартака больше наград нежели у Зенита!))) Кто бакланит?! Естественно не вы называете Зенит лучшим клубом восточной европы!))) Это Спартачи придумали!)))
Хахаха опять о спартаковском величии задвигаешь ухахах. Кубок тины тоже почетный трофей! Не то что чашка уефа... нам до вас как раком до китая ага))
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
   27 / 837
сегодня в 11:51
Величие свиней это раз в 10 лет быстренько отметиться в Лиги Европы, попутно всех рассмешив и установив очередной антирекорд. Гыгыгы
Дойдете до полуинала ЛЧ или подниметесь на 4 строчку УЕФА, тогда и поговорим!)))
А пока от Зенита одни газы!)))
Sergey Z
Sergey Z ответил ziborock
   190 / 837
сегодня в 11:51
Был бы патриотом, играл бы за Терек!)))
Патриот играет в соей стране!
ziborock
ziborock ответил Nekit92
   27 / 837
сегодня в 11:49
А кто бакланит о величии Зенита? Слушай дядь, если нет побед и хрюкать о прошлых победах- удел слабых.))
Унучек, за последние 3 года у Спартака больше наград нежели у Зенита!)))
Кто бакланит?! Естественно не вы называете Зенит лучшим клубом восточной европы!))) Это Спартачи придумали!)))
Литейный 4
Литейный 4 ответил Nekit92
   7 / 837
сегодня в 11:48
А кто бакланит о величии Зенита? Слушай дядь, если нет побед и хрюкать о прошлых победах- удел слабых.))
    Nekit92
    Nekit92 ответил ziborock
       553 / 837
    сегодня в 11:45
    Естественно, для вас лучше бакланить о величии Зенита!)))
    А кто бакланит о величии Зенита?
    Слушай дядь, если нет побед и хрюкать о прошлых победах- удел слабых.))
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян ответил Nekit92
       19 / 837
    сегодня в 11:45
    Что? Ахаха зюба как раз у вас был днищем. А как вырвался из хрюшатника, так футболистом стал. Так что кто там чего похоронил это еще вопрос))
    Дзюбу после свиней пришлось заново обучать играть в футбол. Только тогда стал человеком.
    ziborock
    ziborock ответил Sergey Z
       27 / 837
    сегодня в 11:44
    Молодец! Патриот!
    Был бы патриотом, играл бы за Терек!)))
    ziborock
    ziborock ответил Nekit92
       27 / 837
    сегодня в 11:42
    Ну не за говнище же топить и хрюкать о величии))
      Союзник противников
      Союзник противников ответил Конопляных Дел Мастер
         13 / 837
      сегодня в 11:42
      Зенит сильнее Вердера и всегда в евротурнирах. Он сделал умный и правильный выбор.
      Вскрытие покажет.А пока мы знаем одно : Три оклада всегда лучше одного.Дома стены и паспорт помогают.
      Nekit92
      Nekit92 ответил ziborock
         553 / 837
      сегодня в 11:42
      Выбор глоров очевиден!)))
        Nekit92
        Nekit92 ответил nikot
           553 / 837
        сегодня в 11:41
        Зюба в АПЛ мог играть и т.д и т.п,хватит чушь писать!Пара человек за рубежом играет и все. газпром "похоронил" Российский футбол!
        Что? Ахаха зюба как раз у вас был днищем. А как вырвался из хрюшатника, так футболистом стал. Так что кто там чего похоронил это еще вопрос))
        Sergey Z
        Sergey Z
           190 / 837
        сегодня в 11:40
        Молодец! Патриот!
        ziborock
        ziborock ответил Nekit92
           27 / 837
        сегодня в 11:40
        А я мог болеть за хрюшатник. Но решил сделать выбор в пользу Зенит!!!!
        Выбор глоров очевиден!)))
        Nekit92
        Nekit92
           553 / 837
        сегодня в 11:38
        А я мог болеть за хрюшатник. Но решил сделать выбор в пользу Зенит!!!!
        Конопляных Дел Мастер
        Конопляных Дел Мастер ответил Союзник противников
           273 / 837
        сегодня в 11:38
        В данном случае,у него в руках как раз питерский жирный журавль,а не хилая вердерская синица в небе.
        Зенит сильнее Вердера и всегда в евротурнирах. Он сделал умный и правильный выбор.
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
           60 / 837
        сегодня в 11:34
        Мага весной выгрыз себе место в основе клуба, сейчас и в основе сборной. Желание и трудолюбие на высочайшем уровне.
        Переход из Зенита в Вердер, это шаг назад.
        Союзник противников
        Союзник противников ответил Литейный 4
           13 / 837
        сегодня в 11:34
        Лучше синица в руках, чем журавль... Гыгыгы
        В данном случае,у него в руках как раз питерский жирный журавль,а не хилая вердерская синица в небе.
        Объективное мнение
        Объективное мнение
           97 / 837
        сегодня в 11:33
        Лучше бы в вердере бегал бундеслига явно уровнем выше нашего к сожалению
        Литейный 4
        Литейный 4
           7 / 837
        сегодня в 11:31
        Лучше синица в руках, чем журавль... Гыгыгы
        Союзник противников
        Союзник противников
           13 / 837
        сегодня в 11:31
        Учитывая предложенное "Вердером".в качестве оплаты его труда,не мудрено,что он-патриот "Зенита".
        VIPded
        VIPded
           34 / 837
        сегодня в 11:29
        Ну и зря за зряплатой погнался...
        Конунг Рагнар
        Конунг Рагнар ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
           105 / 837
        сегодня в 11:27
        Дима Головашич
        Дима Головашич
           779 / 837
        сегодня в 11:25
        Откуда у этого полена предложение от Вердера, скажите мне?
        ДАША Д
        ДАША Д
           353 / 837
        сегодня в 11:24
        Из Зенита сами не уходят, там слишком хорошо.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           24 / 837
        сегодня в 11:24
        Здесь он звезда и паспортист, а там всё с нуля начинать надо...
        particular
        particular
           5 / 837
        сегодня в 11:14
        За патриотичным заявлением родителя, маячит безусловная истина, - хочешь играть и продвигаться, - пробуй себя в еуропейских чемпах, но со скромным контрактом...
        А хочешь рубить капусту, - оставайся в РПЛ и гордо держи над головой паспорт..:))
        kolpankolpan
        kolpankolpan ответил nikot
           125 / 837
        сегодня в 11:09
        Зюба в АПЛ мог играть и т.д и т.п,хватит чушь писать!Пара человек за рубежом играет и все. газпром "похоронил" Российский футбол!
        По мне так футбол сам себя хоронит, а еще менталитет по теме -меня и здесь не плохо кормят.Из вторых лиг очень мало поступает игроков в вышку.Кто им мешает ? Какому игроку мешает Газпром бить по мячу красиво сильно и точно, усиленно занимаясь иметь хорошую физику ,трудолюбиво шлифовать пас?Причем и из Зенита и из других команд когда игрок достойный приглашают за рубеж.А если жаба душит то тогда и появляются такие комментарии как у тебя.
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