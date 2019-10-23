Отец Оздоева: «​Мага напоминает мне Каземиро из „Реала“»

Мустафа Оздоев, отец хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева, поделился мнением о выступлении своего сына за петербургский клуб.
Сейчас у Маги, вижу, появляется дистанционная скорость. Шотландца Райана Фрейзера, играющего в «Борнмуте», он в двух играх ни разу не упустил. В сборной Маге играть полегче: там три игрока в центре поля, в «Зените» два, он и Барриос. Значит, нужна отличная функциональная готовность.
Мага напоминает мне Каземиро из «Реала». У того нет скорости, но он всегда оказывается там, где мяч. Семьдесят процентов эпизодов Мага прочитывает заранее. Не зря стал первым ингушом в сборной России.
Ранее стало известно, что Оздоев мог перейти в «Вердер».