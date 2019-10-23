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Отец Оздоева: «​Мага напоминает мне Каземиро из „Реала“»

сегодня, 11:01

Мустафа Оздоев, отец хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева, поделился мнением о выступлении своего сына за петербургский клуб.

Сейчас у Маги, вижу, появляется дистанционная скорость. Шотландца Райана Фрейзера, играющего в «Борнмуте», он в двух играх ни разу не упустил. В сборной Маге играть полегче: там три игрока в центре поля, в «Зените» два, он и Барриос. Значит, нужна отличная функциональная готовность.

Мага напоминает мне Каземиро из «Реала». У того нет скорости, но он всегда оказывается там, где мяч. Семьдесят процентов эпизодов Мага прочитывает заранее. Не зря стал первым ингушом в сборной России.

Ранее стало известно, что Оздоев мог перейти в «Вердер».

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Все комментарии
Absinthe3
Absinthe3
   26 / 842
сегодня в 16:12
Отец Оздоева: «​Мага напоминает мне Каземиро из „Реала“... А я папу Каземиро из "Реала"» )))
cska plus
cska plus
   4 / 842
сегодня в 16:12
Да чё уже, он копия Роналду.
LAISMEN
LAISMEN
   786 / 842
сегодня в 15:01
А вот Каземиро наверняка котегорически не хотел бы быть похожим на Оздоева.......
Faustello
Faustello
   18 / 842
сегодня в 13:48
Смешно.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил galem72
   71 / 842
сегодня в 12:09
Джигит выпьет ещё пару литров и Оздоев будет напоминать ему Месси. Бывает
galem72
galem72
   229 / 842
сегодня в 11:51
Если только цветом волос. ))
дурман
дурман
   705 / 842
сегодня в 11:47
Один в один 🤣🤣🤣
Я И Блан
Я И Блан
   254 / 842
сегодня в 11:21
Близко не родня.
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