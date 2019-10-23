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Отец Оздоева рассказал о начале карьеры Магомеда

сегодня, 10:13

Отец полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева рассказал о том, как его сын начал заниматься профессиональным футболом. 

Переехав из Чечни в Ингушетию, я построил жене кафе на пять столиков, куда приходило много беженцев. Рядом с заведением находился парк, где Мага в четыре года заиграл в футбол. Вернулся домой, а младшего сына нет. «Где он?» — «На стадионе». Я пришел. Посмотрел. У Маги вроде неплохо получалось. По пути домой спрашиваю: «Что хочешь на день рождения?» — «Мне ничего не надо. Ты же играл в футбол. Потренируй нас».

Не прошло и двух недель, как я сказал супруге и старшим детям: «Сегодня я уволился с работы. Теперь занимаюсь футболом с младшим сыном. Никто не должен возмущаться и ныть». И так семь лет.

Тренируя детей, я вообще не зарабатывал. Сказал Маге: «Будешь делать то, что я тебе скажу. Ради тебя я оставляю все. Семья будет страдать, будет меньше денег, поэтому ради них ты должен думать только футболе».

Через пару лет нас позвали на республиканский турнир, и мы там всех разнесли: некоторые соперники даже уходили после первого тайма. Нам за это даже грамоты не дали. Назвали выскочками. Потом я на год отдал Магомеда и еще двух мальчиков в республиканскую футбольную школу — чтобы стали самостоятельнее. Они жили там в вагончике на четырех человек (нормальные условия для тех времен), но Магомед получил небольшую травму. В коленном суставе скопилась жидкость. Я забрал его домой.

Напомним, что Оздоев выступает за «Зенит» с 2018 года.  

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   422 / 837
сегодня в 10:48
Восхищён мужеством, самоотдачей этой семьи. Сам бы так не смог.
Восхищен и осуждаю. А если бы не вышло. Поломанные судьбы целой семьи.
Но повторюсь, восхищён.
Морозовский
Морозовский
   16 / 837
сегодня в 10:35
Сейчас Магомед отдаёт долги: играет намеренно грубо и опасно, чтобы в коленях соперников скапливалась жидкость.
Союзник противников
Союзник противников
   14 / 837
сегодня в 10:33
Хотел рассказать о своей роли в становлении сына-футболиста,а получилась фигня:Где-то там работал,при этом строил жене игрушку в виде кафе,откуда-то бежал(сир и гол),отовсюду уволился,бедствовал и попал в точку.Сколько дураков я знаю,купившихся на подобные истории!!! Пытаются из детей гениев чего-нибудь создать,любой ценой.Историй со счастливым концом-единицы,а несчастных детей и разрушенных семей и судеб-море.
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