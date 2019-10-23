Отец Оздоева рассказал о начале карьеры Магомеда

Отец полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева рассказал о том, как его сын начал заниматься профессиональным футболом.
Переехав из Чечни в Ингушетию, я построил жене кафе на пять столиков, куда приходило много беженцев. Рядом с заведением находился парк, где Мага в четыре года заиграл в футбол. Вернулся домой, а младшего сына нет. «Где он?» — «На стадионе». Я пришел. Посмотрел. У Маги вроде неплохо получалось. По пути домой спрашиваю: «Что хочешь на день рождения?» — «Мне ничего не надо. Ты же играл в футбол. Потренируй нас».
Не прошло и двух недель, как я сказал супруге и старшим детям: «Сегодня я уволился с работы. Теперь занимаюсь футболом с младшим сыном. Никто не должен возмущаться и ныть». И так семь лет.
Тренируя детей, я вообще не зарабатывал. Сказал Маге: «Будешь делать то, что я тебе скажу. Ради тебя я оставляю все. Семья будет страдать, будет меньше денег, поэтому ради них ты должен думать только футболе».
Через пару лет нас позвали на республиканский турнир, и мы там всех разнесли: некоторые соперники даже уходили после первого тайма. Нам за это даже грамоты не дали. Назвали выскочками. Потом я на год отдал Магомеда и еще двух мальчиков в республиканскую футбольную школу — чтобы стали самостоятельнее. Они жили там в вагончике на четырех человек (нормальные условия для тех времен), но Магомед получил небольшую травму. В коленном суставе скопилась жидкость. Я забрал его домой.
Напомним, что Оздоев выступает за «Зенит» с 2018 года.
Восхищен и осуждаю. А если бы не вышло. Поломанные судьбы целой семьи.
Но повторюсь, восхищён.
Восхищен и осуждаю. А если бы не вышло. Поломанные судьбы целой семьи.
Но повторюсь, восхищён.