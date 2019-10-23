Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ювентуса» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Можно целый час перечислять, чего не хватило «Локомотиву» для победы, но мне хочется сказать ребятам спасибо. Вчера мы увидели, что в нашей стране есть клубы, которые готовы играть на европейском уровне. И если бы матч длился не 90 минут, а 75, то «Локо» одержал бы победу (смеется). А если серьезно, то вы сами понимаете, что стоимость каждой фамилии в «Юве» — миллионы евро. Мы же еще набираемся опыта, учимся у таких команд. Но если бы у Сёмина были Роналду, Дибала, Игуаин и Куадрадо, то «Локомотив» бы победил. Пока наши клубы еще не усвоили две банальные вещи — в ЛЧ не прощают ошибок, и необходимо использовать каждый шанс, который дает футбольный бог.

Не готов разбирать конкретные ошибки, так как я не профессионал. Но многие заметили, что Крыховяк был не тот, что мы привыкли видеть, Идову в концовке подустал. Правда Сёмину некем их было заменить. «Ювентус» — не «Ахмат», тут не выпустишь на поле 20-летних пацанов.

И что скрывать — своим голом Леша Миранчук значительно поднял свою трансферную стоимость! После матча даже Сарри обратил особое внимание на полузащитника. Думаю, что он сделал большой шаг в сторону Европы. Не исключаю, что если Леша продолжит так выступать, то уже зимой поступит ряд серьезных предложений по покупке. Другой разговор, отпустит ли братьев сам «Локо»? Мне кажется, клуб захочет сохранить их хотя бы до лета.