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Дуглас Сантос: «Бундеслига меня очень многому научила»

сегодня, 11:04

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о своем опыте выступлений в чемпионате Германии. Ранее футболист играл за «Гамбург».

Бундеслига меня очень многому научила. Пунктуальности и работоспособности — это точно. В Германии с этим очень строго. Зато благодаря этому опыту сейчас в «Зените» мне проще адаптироваться по сравнению с тем временем, когда только-только приехал в ту же Германию. Тем более что в «Зените» есть люди, которые помогают привыкнуть ко всему с первого дня. Так что сейчас готов к любым новым вызовам, несмотря на то, что на улице с каждым днем все холоднее и холоднее.

Учился на чужих ошибках — своих партнёров по «Гамбургу». Когда кто-то опаздывал, я видел, как строго с ними говорят, какие огромные штрафы им выписывают. До нескольких тысяч евро! Поначалу я ничего не понимал по-немецки. Но если происходило что-то не то, тренеры говорили громко, а обстановка сразу становилась очень строгой. Скажу честно, для меня все это выглядело шокирующе. Но зато сразу дал себе слово, что никогда не буду опаздывать и нарушать клубные правила.

Ранее Дуглас Сантос прокомментировал предстоящий матч «Зенита» в Лиге чемпионов против «РБ Лейпциг».

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 842
сегодня в 11:30
Не посрами Зенит как свиньи в те редкие выступления в Лиги Европы. Гыгыгы
STVA 1
STVA 1
   43 / 842
сегодня в 11:08
Сантос ко двору пришелся
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