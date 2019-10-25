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Мертенс: «Горжусь, что вписал своё имя в историю „Наполи“»

сегодня, 08:18

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс прокомментировал своё достижение - благодаря двум забитым мячам в ворота «Зальцбурга», бельгиец обошёл Диего Марадону в списке лучших бомбардиров неаполитанского клуба:

Я очень рад, что отметился дублем. Я всё больше записываю своё имя в историю «Наполи» и горжусь этим. Мне удалось обойти Марадону по количеству забитых голов за клуб. Он был абсолютным кумиром этого города, теперь я надеюсь обойти Гамшика, который в 5 голах от меня. Надеюсь, что смогу сделать это в ближайшее время, возможно к Рождеству.

Ранее сообщалось, что Мертенс надеялся на увеличение зарплаты, однако президент клуба отказал в запросе. 

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