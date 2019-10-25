Мертенс: «Горжусь, что вписал своё имя в историю „Наполи“»

Нападающий «Наполи» прокомментировал своё достижение - благодаря двум забитым мячам в ворота «Зальцбурга», бельгиец обошёл в списке лучших бомбардиров неаполитанского клуба:

Я очень рад, что отметился дублем. Я всё больше записываю своё имя в историю «Наполи» и горжусь этим. Мне удалось обойти Марадону по количеству забитых голов за клуб. Он был абсолютным кумиром этого города, теперь я надеюсь обойти Гамшика, который в 5 голах от меня. Надеюсь, что смогу сделать это в ближайшее время, возможно к Рождеству.