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Эмери: «После такой игры Пепе может обрести уверенность»

сегодня, 06:37
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Витория (Гимараеш)ВиторияМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Виторией» (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Наша задача в этом турнире – выйти в плей-офф с первого места в группе. Каждый матч – это возможность использовать разных игроков, набираться опыта и постепенно прогрессировать. Мы сыграли не так, как хотели, но продемонстрировали хороший настрой.

Такое выступление важно для Пепе. После этого матча он может обрести уверенность. Когда он забивает, это хорошо и для него, и для команды. Он прогрессирует и сегодня помог нам выиграть этот матч.

Напомним, Пепе оказался в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ.

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aNOOBis
aNOOBis
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сегодня в 07:21
Да, вчера тоже вспоминал кто ещё так штрафные классно ложил. 3 подачи-2 гола, если бы Холдинг пробил не с отскоком от газона, то и 3 гола могло случиться. У меня просто челюсть отвисла, Когда Николя второй положил, было ощущение, что первый был слишком идеальный и второй раз так не получится... Пепе, мне кажется, теперь заиграет, должен поймать кураж.
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