Эмери: «После такой игры Пепе может обрести уверенность»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Виторией» (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Наша задача в этом турнире – выйти в плей-офф с первого места в группе. Каждый матч – это возможность использовать разных игроков, набираться опыта и постепенно прогрессировать. Мы сыграли не так, как хотели, но продемонстрировали хороший настрой.

Такое выступление важно для Пепе. После этого матча он может обрести уверенность. Когда он забивает, это хорошо и для него, и для команды. Он прогрессирует и сегодня помог нам выиграть этот матч.