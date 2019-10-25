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Сульшер раскритиковал нападающих МЮ

сегодня, 09:44
ПартизанЛоготип футбольный клуб Партизан (Белград)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер раскритиковал нападающих команды за плохую игру при оборонительных действиях в матче с «Партизаном» в Лиге Европы.

Мне не понравилось то, как форварды МЮ работали при оборонительных действиях команды. В целом работа нападающих в защите – одна из наших сильных сторон в нынешнем сезоне, но во втором тайме форварды не показали ничего в этом аспекте игры. Эту проблему надо решить, поскольку мы не хотим быть командой, которая защищается только в штрафной площади.

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Все комментарии
Red_team
Red_team
   281 / 886
сегодня в 13:14
У МЮ вообще нет нападающих, кого там критиковать?
КЭТиК
КЭТиК
   150 / 886
сегодня в 10:54
Потому и скатились в середняки АПЛ.
DDT
DDT
   435 / 886
сегодня в 10:18
-"мы не хотим быть командой, которая защищается только в штрафной площади"

- Мы хотим быть тотальным автобусом на любом участке поля!!!
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