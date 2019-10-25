Сульшер раскритиковал нападающих МЮ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» раскритиковал нападающих команды за плохую игру при оборонительных действиях в матче с «Партизаном» в Лиге Европы.

Мне не понравилось то, как форварды МЮ работали при оборонительных действиях команды. В целом работа нападающих в защите – одна из наших сильных сторон в нынешнем сезоне, но во втором тайме форварды не показали ничего в этом аспекте игры. Эту проблему надо решить, поскольку мы не хотим быть командой, которая защищается только в штрафной площади.