Сердеров: «Больше всего скучаю по русской бане»

Российский нападающий запрешичского «Интера» , выступавший за ЦСКА , «Анжи» и польскую «Краковию», поделился впечатлениями от выступлений в чемпионате Хорватии.

Хорваты все спортивные люди, живут спортом. Хорваты очень любят футбол — если не ходят на матчи, то смотрят их по телевизору. В стране хорошо развиты и другие командные виды — гандбол, волейбол, баскетбол. Ими тоже все увлечены.

В России симпатизирую ЦСКА и «Краснодару». Я воспитанник армейского клуба, в его школе много тренировался, многие мои знакомые до сих пор за первую команду играют. Знаю и Дзагоева, и Ефремова, и Щенникова, и Набабкина, и Васина… А «Краснодар» мне нравится тем, как там доверяют молодым, как у них все грамотно выстроено. Эта команда показывает очень симпатичный футбол. Я вообще думал, что после победы над «Порту» они пробьются в Лигу чемпионов. Не получилось…

Больше всего скучаю по бане! Здесь просто нет нормальной. Приходишь в сауну в оздоровительном комплексе (в нашем городе их два) — так там холодно! А местные сидят и кайфуют… Короче, вообще не то! А пришел в другой, там взрослые люди заходят в сауну в полотенцах, а потом сбрасывают их и сидят голые. Может, конечно, иностранцы… Я когда это увидел, вообще ушел. Что за баня, если нет веников, нет нормального жара?! Просто смешно.