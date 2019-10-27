ГлавнаяНовости

Сердеров: «Больше всего скучаю по русской бане»

сегодня, 13:01

Российский нападающий запрешичского «Интера» Сердер Сердеров, выступавший за ЦСКА, «Анжи» и польскую «Краковию», поделился впечатлениями от выступлений в чемпионате Хорватии.

Хорваты все спортивные люди, живут спортом. Хорваты очень любят футбол — если не ходят на матчи, то смотрят их по телевизору. В стране хорошо развиты и другие командные виды — гандбол, волейбол, баскетбол. Ими тоже все увлечены.

В России симпатизирую ЦСКА и «Краснодару». Я воспитанник армейского клуба, в его школе много тренировался, многие мои знакомые до сих пор за первую команду играют. Знаю и Дзагоева, и Ефремова, и Щенникова, и Набабкина, и Васина… А «Краснодар» мне нравится тем, как там доверяют молодым, как у них все грамотно выстроено. Эта команда показывает очень симпатичный футбол. Я вообще думал, что после победы над «Порту» они пробьются в Лигу чемпионов. Не получилось…

Больше всего скучаю по бане! Здесь просто нет нормальной. Приходишь в сауну в оздоровительном комплексе (в нашем городе их два) — так там холодно! А местные сидят и кайфуют… Короче, вообще не то! А пришел в другой, там взрослые люди заходят в сауну в полотенцах, а потом сбрасывают их и сидят голые. Может, конечно, иностранцы… Я когда это увидел, вообще ушел. Что за баня, если нет веников, нет нормального жара?! Просто смешно.

С января этого года Сердер в 29 матчах отметился голами 15 раз. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слуцкий: «Очень скучаю по московским театрам»
20 октября Комментарии7
Слуцкий: «Я не обращаю внимания на рекорды»
20 октября Комментарии8
Комличенко: «Не придаю своим голам слишком большого значения»
19 октября Комментарии2
Слуцкий поддержал трехкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике
16 октября Комментарии4
Головин дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции
10 октября Комментарии35
Экс-игрок «Реала» Санс: «Черышев неплохо проявляет себя в „Валенсии“»
09 октября Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Alprish
Alprish
   359 / 847
сегодня в 13:19
Кони и свиньи только в бане и покупают свои левые чемпионства.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100