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Слуцкий: «Очень скучаю по московским театрам»

сегодня, 16:42

Наставник «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о жизни в Нидерландах.

Жизнь в Нидерландах я расцениваю как длительную командировку. Мне тут абсолютно комфортно: могу четко распланировать свой день, нет автомобильных пробок, много свободного времени! Но назвать Арнем своим домом я не могу. Очень скучаю по московским театрам. Раньше я знал, что с их помощью могу исправить себе настроение в любой момент. Сейчас такой возможности нет, поэтому приходится ездить в соседние города. В частности, посещал концерты классической музыки в Амстердаме.

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