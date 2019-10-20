Слуцкий: «Очень скучаю по московским театрам»

Наставник «Витесса» рассказал о жизни в Нидерландах.

Жизнь в Нидерландах я расцениваю как длительную командировку. Мне тут абсолютно комфортно: могу четко распланировать свой день, нет автомобильных пробок, много свободного времени! Но назвать Арнем своим домом я не могу. Очень скучаю по московским театрам. Раньше я знал, что с их помощью могу исправить себе настроение в любой момент. Сейчас такой возможности нет, поэтому приходится ездить в соседние города. В частности, посещал концерты классической музыки в Амстердаме.