Кейн: «Ван Дейка можно обыграть, так же как и весь „Ливерпуль“»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» поделился ожиданиями от матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

Ван Дейк — отличный защитник, но его можно обыгрывать. Так же и с «Ливерпулем» — это не непобедимая команда. Мы просто должны сосредоточиться на себе. Любого соперника можно обыграть когда угодно. Нам нужно постараться сделать это на «Энфилде».