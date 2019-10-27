Кейн: «Ван Дейка можно обыграть, так же как и весь „Ливерпуль“»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился ожиданиями от матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».
Ван Дейк — отличный защитник, но его можно обыгрывать. Так же и с «Ливерпулем» — это не непобедимая команда. Мы просто должны сосредоточиться на себе. Любого соперника можно обыграть когда угодно. Нам нужно постараться сделать это на «Энфилде».
Ранее о предстоящем матче порассуждал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
1. Ван Дейк
2. Кейн
3. ...
1. Ван Дейк
2. Кейн
3. ...