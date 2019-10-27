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Кейн: «Ван Дейка можно обыграть, так же как и весь „Ливерпуль“»

сегодня, 16:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм19:30 Не начался

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился ожиданиями от матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

Ван Дейк — отличный защитник, но его можно обыгрывать. Так же и с «Ливерпулем» — это не непобедимая команда. Мы просто должны сосредоточиться на себе. Любого соперника можно обыграть когда угодно. Нам нужно постараться сделать это на «Энфилде».

Ранее о предстоящем матче порассуждал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   376 / 847
сегодня в 17:45
Похоже Тоттенхэм проиграет.
ilyafrom
ilyafrom
   282 / 847
сегодня в 17:41
Топ переоцененных футболистов:
1. Ван Дейк
2. Кейн
3. ...
Martini_1987
Martini_1987
   150 / 847
сегодня в 17:29
Уххх, какой дерзкий, Харя, максимум что ты сможешь сделать, так это смотреть, как ваш воротарь будет вынимать круглого из сетки собственных ворот)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 847
сегодня в 17:26
И "Баварию" тоже?)
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   58 / 847
сегодня в 17:18
Покажи, что не только можешь чесать языком. Сотрите колбасу в порошок - 1:4
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   190 / 847
сегодня в 17:11
ну ещё бы Сон такое заявил,а Кейн разве что стоя на месте,сможет обыграть.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   261 / 847
сегодня в 17:01
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