ГлавнаяНовости

Тухель: «Ожидаем атмосферу уровня ЛЧ в игре с „Марселем“»

сегодня, 17:41
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб МарсельМарсель23:00 Не начался

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал про предстоящий матч 11-тура французской Лиги 1 с «Марселем»:

У ПСЖ сейчас прекрасные времена. Мы выиграли много титулов за последние годы.

Игра с «Марселем» будет особенная, независимо от места в турнирной таблице.

Ожидаем атмосферу, которая бывает на матчах Лиги чемпионов. Нам очень нравится подобная атмосфера.

Мы не боимся «Марсель». Ожидаем, что они будут играть агрессивно и интенсивно.

Ранее стало известно, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» за 300 млн евро. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Моуриньо: "«Тоттенхэму не нужно удерживать футболистов, которые хотят уйти»
Сегодня, 18:05 Комментарии0
Клопп: «Александер-Арнольд - настоящий скаузер»
Сегодня, 17:55 Комментарии1
Почеттино: «„Тоттенхэму“ нужно сохранять позитивный настрой»
Сегодня, 17:31 Комментарии1
«Приглашаю всех посмотреть на мою лодыжку», - Дибала о симуляции
Сегодня, 15:31 Комментарии2
Гарсия поблагодарил фанатов за поддержку вратаря Лопеша
Сегодня, 15:11 Комментарии2
Бербатов: «Марсьялю нужно просто забить гол»
Сегодня, 14:45 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100