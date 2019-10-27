Тухель: «Ожидаем атмосферу уровня ЛЧ в игре с „Марселем“»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» рассказал про предстоящий матч 11-тура французской Лиги 1 с «Марселем»:

У ПСЖ сейчас прекрасные времена. Мы выиграли много титулов за последние годы.

Игра с «Марселем» будет особенная, независимо от места в турнирной таблице.

Ожидаем атмосферу, которая бывает на матчах Лиги чемпионов. Нам очень нравится подобная атмосфера.

Мы не боимся «Марсель». Ожидаем, что они будут играть агрессивно и интенсивно.