Тухель: «Ожидаем атмосферу уровня ЛЧ в игре с „Марселем“»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал про предстоящий матч 11-тура французской Лиги 1 с «Марселем»:
У ПСЖ сейчас прекрасные времена. Мы выиграли много титулов за последние годы.
Игра с «Марселем» будет особенная, независимо от места в турнирной таблице.
Ожидаем атмосферу, которая бывает на матчах Лиги чемпионов. Нам очень нравится подобная атмосфера.
Мы не боимся «Марсель». Ожидаем, что они будут играть агрессивно и интенсивно.
Ранее стало известно, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» за 300 млн евро.