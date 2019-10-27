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Мотта: «Игроки „Дженоа“ были храбры и оставались едиными до конца»

сегодня, 14:49
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)3 : 1Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиаМатч завершен

Новый главный тренер «Дженоа» Тиаго Мотта прокомментировал дебютную победу над «Брешиа»  в девятом туре Серии А.

Чувствую себя прекрасно. Игроки отлично справились с задачей с первой и до последней минуты. Перед игрой я попросил их, чтобы они оставались командой даже в трудные моменты, они сделали это. Я рад за них.

Приятно, что эти футболисты пишут свое место в истории, но я хочу похвалить всех и тех, кто остался на скамейке запасных. Мы были храбры и оставались едиными на протяжении всего матча. Этим я больше всего доволен.

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