Мотта: «Игроки „Дженоа“ были храбры и оставались едиными до конца»

Новый главный тренер «Дженоа» прокомментировал дебютную победу над «Брешиа» в девятом туре Серии А.

Чувствую себя прекрасно. Игроки отлично справились с задачей с первой и до последней минуты. Перед игрой я попросил их, чтобы они оставались командой даже в трудные моменты, они сделали это. Я рад за них.

Приятно, что эти футболисты пишут свое место в истории, но я хочу похвалить всех и тех, кто остался на скамейке запасных. Мы были храбры и оставались едиными на протяжении всего матча. Этим я больше всего доволен.