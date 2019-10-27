Гарсия поблагодарил фанатов за поддержку вратаря Лопеша

Главный тренер «Лиона» поблагодарил фанатов за теплый прием вратаря команды в домашнем матче чемпионата Франции с «Метцем». Напомним, что из-за ошибки голкипера «Лион» проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов.

Антони хорошо приняли наши фанаты. Они выразили ему поддержку во время разминки, и я хочу поблагодарить их. Все в клубе поддержали Лопеша после матча с «Бенфикой». Но внимание болельщиков было для него особенно важным. В матче с «Метцем» у него много работы не было, но один-два раза он нас выручил.