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Почеттино: «„Тоттенхэму“ нужно сохранять позитивный настрой»

сегодня, 17:31

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал, как относится к давлению из-за неудовлетворительных результатов клуба в текущем сезоне:

Я более спокойный и расслабленный, чем пять лет назад. Не ощущаю давления или стресса. Мне нравится получать разный опыт.

Когда побеждаешь, то, конечно, проще сохранять спокойствие. Нужно не терять равновесия, когда побед нет.

«Тоттенхэму» нужно сохранять позитивный настрой. Только в таком случае можно исправить текущую ситуацию. Я не выбрасываю белый флаг. Люблю лицом к лицу сталкиваться с проблемами и пытаться их решить.

До появления нового стадиона нам было важно сократить отставание от топ-4 и биться за попадание в зону Лиги чемпионов.

Теперь мы добились этого: выступаем на новом стадионе и четыре года подряд играем в ЛЧ.

Чтобы снова играть так, как мы хотим, нужно много работать.

Ранее Почеттино вспомнил проигранный финал Лиги чемпионов, в котором «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2. 

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КЭТиК
КЭТиК
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сегодня в 17:51
С настроем уже плохо.
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