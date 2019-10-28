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«Фиорентина» уступила «Лацио»

сегодня, 00:48
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Фиорентина» уступила «Лацио» в матче 9-го тура чемпионата Италии.

«Лацио» (15 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Фиорентина» (12 очков) - девятая.

Флоренция, стадион Артемио Франки

«Фиорентина» - «Лацио» 1:2 (1:1)
Голы: Кьеза 28 - Корреа 22, Иммобиле 89

Нереализованный пенальти: - Кайседо 90+6

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес (Раньери 39), Поль Лирола (Соттил 61), Пульгар, Бадель, Кастровилли, Дальберт, Кьеза, Рибери (Боатенг 75)
Главный тренер: Монтелла Винченцо.

«Лацио»: Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич (Пароло 54), Лейва, Альберто, Лулич (Лукаку 61), Корреа (Кайседо 79), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Раньери 41, Альберто 43, Лулич 45+1, Кастровилли 68, Пульгар 73, Пеццелья 90+2, Пароло 90+5

Удаление: Раньери 90+6

Ранее «Рома» обыграла «Милан».

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773sergeytank
773sergeytank
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сегодня в 00:51
Весёлая концовочка получилась. Орликов с победой.
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