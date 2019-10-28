«Фиорентина» уступила «Лацио» в матче 9-го тура чемпионата Италии.
«Лацио» (15 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Фиорентина» (12 очков) - девятая.
Флоренция, стадион Артемио Франки
«Фиорентина» - «Лацио» 1:2 (1:1)
Голы: Кьеза 28 - Корреа 22, Иммобиле 89
Нереализованный пенальти: - Кайседо 90+6
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес (Раньери 39), Поль Лирола (Соттил 61), Пульгар, Бадель, Кастровилли, Дальберт, Кьеза, Рибери (Боатенг 75)
Главный тренер: Монтелла Винченцо.
«Лацио»: Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич (Пароло 54), Лейва, Альберто, Лулич (Лукаку 61), Корреа (Кайседо 79), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Раньери 41, Альберто 43, Лулич 45+1, Кастровилли 68, Пульгар 73, Пеццелья 90+2, Пароло 90+5
Удаление: Раньери 90+6
Ранее «Рома» обыграла «Милан».