«Рома» обыграла «Милан»

«Рома» одержала победу над «Миланом» в матче 9-го тура чемпионата Италии.
«Рома» (16 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Милан» (10 очков) - 12-й.
Рим, стадион Олимпико
«Рома» - «Милан» 2:1 (1:0)
Голы: Джеко 38, Дзаньоло 58 - Тео Эрнандес 55
«Рома»: Лопес, Спинаццола (Четин 77), Смоллинг, Фасио, Коларов, Манчини, Дзаньоло (Сантон 83), Пасторе, Верету, Перотти (Антонуччи 53), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
«Милан»: Доннарумма, Конти (Калабрия 52), Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Лукас Пакета (Пёнтек 63), Билья (Беннасер 72), Кессье, Сусо, Рафаэл Леау, Чалханоглу
Главный тренер: Джампаоло Марко.
Предупреждения: Манчини 41, Мусаккьо 49, Билья 64, Чалханоглу 74, Антонуччи 78, Четин 83, Коларов 90+1, Романьоли 90+5
Напомним, что вчера «Ювентус» сыграл вничью с «Лечче».
хахха ахаххаха
Ушел на улицу
хахха ахаххаха
Ушел на улицу
С победой, волки!
С победой, волки!
Дна не существует
Дна не существует