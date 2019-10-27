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«Рома» обыграла «Милан»

сегодня, 21:56
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Рома» одержала победу над  «Миланом» в матче 9-го тура чемпионата Италии.

«Рома» (16 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Милан» (10 очков) - 12-й.

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Милан» 2:1 (1:0)
Голы: Джеко 38, Дзаньоло 58 - Тео Эрнандес 55

«Рома»: Лопес, Спинаццола (Четин 77), Смоллинг, Фасио, Коларов, Манчини, Дзаньоло (Сантон 83), Пасторе, Верету, Перотти (Антонуччи 53), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

«Милан»: Доннарумма, Конти (Калабрия 52), Мусаккьо, Романьоли, Тео Эрнандес, Лукас Пакета (Пёнтек 63), Билья (Беннасер 72), Кессье, Сусо, Рафаэл Леау, Чалханоглу
Главный тренер: Джампаоло Марко.

Предупреждения: Манчини 41, Мусаккьо 49, Билья 64, Чалханоглу 74, Антонуччи 78, Четин 83, Коларов 90+1, Романьоли 90+5

Напомним, что вчера «Ювентус» сыграл вничью с «Лечче».

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Все комментарии
Мысыктар
Мысыктар
   780 / 872
сегодня в 22:46
ну что,как и ожидалось.платим за великие годы?
Lazurny
Lazurny
   37 / 872
сегодня в 22:41
Рому с победой!
Bom Bom
Bom Bom
   189 / 872
сегодня в 22:41
3 очка до зоны вылета) Вот это я пониманию менеджмент с упором на великие традиции
Abbath
Abbath ответил Князь Всея Турина
   850 / 872
сегодня в 22:38
Милан не отправлялся в серию В за договорняки,хотя они имели место быть,так что ждём их там.... а через пару сезонов и их земляков.
В 1980 году Милан вместе с Лацио был сослан в Серию B за договорняки. Ювентус отправился бы следом, кабы не подкупил свидетеля, однако спустя 26 лет справедливость все же восторжествовала, и ответить уже пришлось по полной.
Объективное мнение
Объективное мнение
   115 / 872
сегодня в 22:33
Зачем позвали этого днаря на тренировки милана ?
VIPded
VIPded
   54 / 872
сегодня в 22:15
Чуда никто и не ожидал...(((
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил GYTSYL
   4 / 872
сегодня в 22:09
Кабинетные больше всех че то нервничают! хахха ахаххаха Ушел на улицу
Я заметил твой мандраж. Сходи освежись. Аха-ха)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 872
сегодня в 22:09
Не такой слабый у "Милана" состав, чтобы на 12-м месте быть. Надо исправляться.
GYTSYL
GYTSYL
   117 / 872
сегодня в 22:08
Кабинетные больше всех че то нервничают!
хахха ахаххаха
Ушел на улицу
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   208 / 872
сегодня в 22:04
Милан не отправлялся в серию В за договорняки,хотя они имели место быть,так что ждём их там.... а через пару сезонов и их земляков.
juvenale
juvenale
   21 / 872
сегодня в 22:03
    Reneg
    Reneg
    сегодня в 22:01
    Сегодня приготовился к худшему. Полурезервный состав, на скамейке один молодняк из дубля. А в итоге могли и побольше забивать. Такими темпами можно всем сериалом Милан и до зоны вылета допинать)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил GYTSYL
       4 / 872
    сегодня в 22:00
    князь не смеши людей 2-1 говорит вынесли ))аххахаах смешон ты
    Ну так смейся, смех продлевает жизнь. Глядишь, так и Милан переживёшь. Аха-ха)
    GYTSYL
    GYTSYL
       117 / 872
    сегодня в 22:00
      Тео Джонс
      Тео Джонс ответил Князь сажал врагов на посох
         83 / 872
      сегодня в 21:59
      Ну хоть Рома вынесла мусор. С победой, волки!
      Глумиться над нынешним Миланом это кощунство своего рода) ибо пациент скорее "мертв" чем жив)
      GYTSYL
      GYTSYL
         117 / 872
      сегодня в 21:59
      стыдно за ювентус очень
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
         4 / 872
      сегодня в 21:58
        zubila
        zubila
           714 / 872
        сегодня в 21:57

        Дна не существует
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