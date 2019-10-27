Гладбахская «Боруссия» в матче с шестью голами обыграла «Айнтрахт»

«Боруссия» из Менхенгладбаха одержала победу над «Айнтрахтом» в игре 9-го тура чемпионата Германии. «Жеребцы» (19 баллов) возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, «орлы» (14 очков) - девятые.
Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк
«Боруссия» М - «Айнтрахт» 4:2 (2:0)
Голы: Тюрам 28, Вендт 45+2, Эльведи 75, Денис Закариа 85 - Да Коста 59, Хинтереггер 79
«Боруссия» М: Зоммер, Вендт, Эльведи, Янчке (Бейер 46), Лайнер, Закария, Нойхаус, Бенеш, Тюрам, Эмболо (Штиндль 35), Херрманн (Хофманн 82)
«Айнтрахт»: Роннов, Абрахам, Хасебе, Хинтереггер, Да Коста, Фернандес (Йовелич 83), Роде (Кор 46), Костич (Чендлер 79), Соу, Камада, Пасьенса
Предупреждения: Нойхаус 31, Абрахам 74
В предыдущем туре менхенгладбахцы уступили дортмундской «Боруссии».