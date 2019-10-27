ГлавнаяНовости

Гладбахская «Боруссия» в матче с шестью голами обыграла «Айнтрахт»

сегодня, 21:54
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)4 : 2Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

«Боруссия» из Менхенгладбаха одержала победу над «Айнтрахтом» в игре 9-го тура чемпионата Германии. «Жеребцы» (19 баллов) возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, «орлы» (14 очков) - девятые.

Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк

«Боруссия» М - «Айнтрахт» 4:2 (2:0)
Голы: Тюрам 28, Вендт 45+2, Эльведи 75, Денис Закариа 85 - Да Коста 59, Хинтереггер 79

«Боруссия» М: Зоммер, Вендт, Эльведи, Янчке (Бейер 46), Лайнер, Закария, Нойхаус, Бенеш, Тюрам, Эмболо (Штиндль 35), Херрманн (Хофманн 82)

«Айнтрахт»: Роннов, Абрахам, Хасебе, Хинтереггер, Да Коста, Фернандес (Йовелич 83), Роде (Кор 46), Костич (Чендлер 79), Соу, Камада, Пасьенса

Предупреждения: Нойхаус 31, Абрахам 74

В предыдущем туре менхенгладбахцы уступили дортмундской «Боруссии».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Победа «Баварии», осечки «Лейпцига» и Дортмунда. Итоги 9-го тура Бундеслиги
Сегодня, 22:35 Комментарии2
Чичарито помог «Севилье» обыграть «Хетафе»
Сегодня, 22:27 ВидеоКомментарии2
«Рома» обыграла «Милан»
Сегодня, 21:56 ВидеоКомментарии18
МЮ не забил два пенальти, но обыграл «Норвич»
Сегодня, 21:27 ВидеоКомментарии42
«Арсенал» потерял очки в игре с «Кристал Пэлас»
Сегодня, 21:25 ВидеоКомментарии22
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»
Сегодня, 21:23 Комментарии134
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100